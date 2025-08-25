Obavijesti

NA DANAŠNJI DAN

Tek u drugom pokušaju Mathew Webb preplivao je La Manche

Iako mu vrijeme nije bilo naklonjeno i svladao ga je umor, Englez je nakon punih 22 sata u moru postao prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manche

Kapetan Matthew Webb, engleski pomorac, plivač i kaskader, na današnji dan 1875. u 10.41 sati isplivao je blizu Calaisa nakon punih 22 sata u moru, u drugom pokušaju da prepliva kanal La Manche, bez upotrebe umjetnih pomagala. Prva je osoba kojoj je to uspjelo. Nesvjestan uspjeha, jedva se kratko bacio prijateljima koji su ga dočekali u zagrljaj i otišao do Hotela de Paris, gdje je odspavao 24 sata u komadu i tek tad došao k sebi.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

