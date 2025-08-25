Iako mu vrijeme nije bilo naklonjeno i svladao ga je umor, Englez je nakon punih 22 sata u moru postao prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manche
Tek u drugom pokušaju Mathew Webb preplivao je La Manche
Čitanje članka: 2 min
Kapetan Matthew Webb, engleski pomorac, plivač i kaskader, na današnji dan 1875. u 10.41 sati isplivao je blizu Calaisa nakon punih 22 sata u moru, u drugom pokušaju da prepliva kanal La Manche, bez upotrebe umjetnih pomagala. Prva je osoba kojoj je to uspjelo. Nesvjestan uspjeha, jedva se kratko bacio prijateljima koji su ga dočekali u zagrljaj i otišao do Hotela de Paris, gdje je odspavao 24 sata u komadu i tek tad došao k sebi.
