Tek u drugom pokušaju Mathew Webb preplivao je La Manche

Kapetan Matthew Webb, engleski pomorac, plivač i kaskader, na današnji dan 1875. u 10.41 sati isplivao je blizu Calaisa nakon punih 22 sata u moru, u drugom pokušaju da prepliva kanal La Manche, bez upotrebe umjetnih pomagala. Prva je osoba kojoj je to uspjelo. Nesvjestan uspjeha, jedva se kratko bacio prijateljima koji su ga dočekali u zagrljaj i otišao do Hotela de Paris, gdje je odspavao 24 sata u komadu i tek tad došao k sebi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+