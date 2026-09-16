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Tekila je tako 'prošla sezona', slavni su sada 'stručnjaci' i za kavu: Pharell ima svoj brend...

Piše Goran Ivanović,
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Tekila je tako 'prošla sezona', slavni su sada 'stručnjaci' i za kavu: Pharell ima svoj brend...
Foto: Youtube/Screenshot/Grindin
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Pharrell Williams i Pusha T udružili su se s Lavazzom i zakoračili u svijet luksuzne kave s novim brendom. Projekt je predstavljen u raskošnom stilu, no reakcije javnosti bile su podijeljene, a dio ljubitelja kave nije skrivao skepticizam

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Hip-hop ikone Pharrell Williams i Pusha T odlučili su ući u svijet luksuzne kave s novim brendom "Grindin". Projekt, nastao u suradnji s talijanskom Lavazzom, najavljen je na popularnoj stranici za muški lifestyle, Man of Many, no reakcije publike bile su daleko od jednoglasnog oduševljenja.

Od hip-hop hita do zrna kave

Novi brend predstavljen je promotivnim videom snimljenim u Torinu, koji odiše luksuzom. U atmosferi špijunskog trilera, Pharrell i Pusha T, odjeveni u elegantna odijela, sklapaju posao uz espresso. Cijela estetika, koja uključuje i vožnju u Rolls-Royceu, jasno poručuje da je kava novi statusni simbol, zamijenivši tekilu kao omiljeni poduzetnički pothvat slavnih.

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Ime brenda, "Grindin", posveta je legendarnom hitu grupe Clipse iz 2002., koji je producirao upravo Pharrell. Ideja je navodno proizašla iz njihovih jutarnjih snimanja u studiju, koja su uvijek bila popraćena jakom kavom.

Foto: Grindin

Dvojac je proveo mjesece razvijajući vlastite profile okusa, a u ponudi su se našle dvije mješavine: tamno pržena kava s notama kakaa i karamele te srednje pržena s okusom gorke čokolade i lješnjaka.

"Podržite lokalne pržionice, a ne slavne osobe"

Unatoč velikoj produkciji, komentari ispod objave brzo su otkrili skepticizam. Mnogi su izrazili zabrinutost da slavne osobe ulaskom u ovu industriju ugrožavaju male, neovisne poduzetnike posvećene kvaliteti.

- Samo idite i podržite svoju lokalnu pržionicu. Podržite male poduzetnike... Ne treba nam kava slavnih, napisao je jedan korisnik, dok je drugi bio izravniji: 

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- Ne želimo da se slavni bave kavom. Mali specijalizirani proizvođači to rade kako treba i oni trebaju živjeti i zarađivati, a ne slavne osobe. Zašto žele sve, objasnio je.

Partnerstvo s korporacijom Lavazza također je postalo predmet kritike. Komentari poput "Šteta što iza toga stoji Lavazza" ukazuju na to da ljubitelji specialty kave preferiraju podršku manjim farmama umjesto masovne proizvodnje. Neki su projekt doživjeli s humorom, a jedan se komentar posebno istaknuo: "Trebali su lansirati chai i nazvati ga ‘Pusha Tea’".

Foto: Grindin

Dok Pharrell i Pusha T predstavljaju kavu kao novi vrhunac luksuza, ostaje vidjeti hoće li uspjeti uvjeriti zahtjevnu publiku. Njihov najveći izazov neće biti prodati proizvod, već dokazati autentičnost u svijetu koji sve više cijeni strast malih proizvođača nad marketinškom snagom slavnih imena.

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