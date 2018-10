Temperaturu bi uvijek trebalo mjeriti na istom dijelu tijela

Svaka temperatura iznad 39°C treba liječnika osobito kada se pogoršava opće stanje, rekla nam je dr. Tanja Pekez Pavliško.

Ipak, tvrdi da su temperature iznad 40°C vrlo rijetke, osim kod toplinskog udara. Upozorava kako se nije dobro tuširati hladnom vodom niti stavljati ledeno hladne obloge. No, možete se kupati u vodi koja je 1-2°C niža od uobičajene tjelesne temperature.

- Rashlađujte se postupno i umjereno kako ne biste dodatno “šokirali” organizam - kazala je dr. Pekez Pavliško. Dodaje i kako je opasno kupati malenu djecu u hladnoj vodi te ih to može dovesti u stanje hipotermije.

- Simptomi napreduju od drhtanja do smetenosti, a nekome i smrti - objasnila je. Niti skidanje temperature alkoholom se ne preporučuje. To može dovesti do pijanstva djeteta jer njegova koža brzo upije sav alkohol s površine koji uđe u djetetov krvotok.

Mag. pharm. spec. klin. farmacije Goran Perković iz Sekcije za kliničku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva tvrdi kako tjelesnu temperaturu snižavamo ovisno o dobi.

- Kod male djece ispod tri mjeseca starosti zbog opasnosti od febrilnih konvulzija, potrebno je sniziti i najmanje povišenu tjelesnu temperaturu, dakle čak i onu koja je manja od 38°C rektalno - govori Perković i dodaje kako kod starije djece temperaturu preko 38°C pod pazuhom, odnosno 38.5°C rektalno, treba snižavati ili ako je dijete nervozno, čak i onu nižu od toga. Kod odraslih ljudi nije potrebno snižavati temperaturu ispod 37.5°C, osim ako osoba ne može normalno funkcionirati.

Foto: rwgusev

- Treba obratiti pažnju da se temperatura prati uvijek na istom dijelu tijela - tvrdi mag. pharm. spec. klin. Perković.

Najveća greška koju ljudi rade je doza antipiretika, lijekova koji se koriste u svrhu snižavanja povišene tjelesne temperature.

- Doze koje osobe koriste često su premale s obzirom na njihovu tjelesnu težinu - kazao je Goran Perković.

Ne kupajte djecu pod temperaturom

Nekad se vjerovalo da kupanje djece u hladnoj vodi snižava temperaturu - to je zabluda jer mališani mogu pasti u stanje pothlađenosti.

Foto: KrystynaTaran

35 C, prijeti stanje hipotermije

Osim temperature od 35°C, simptomi su drhtavica,sporo disanje, gubitak svijesti, pospanost, nerazgovijetan govor i mumljanje. Može doći i do zbunjenosti te gubitka pamćenja kod bolesnika.

36 C , od normalnog do pothlađenog

Na toj temperaturi moguće je da se neki osjećaju hladnije dok je za druge ovo normalna temperatura. Moguća je blaga do umjerena drhtavica kod nekih ljudi.

37 C, normalno stanje ili početak bolesti

Slično kao i kod 36°C, temperatura tijela može varirati. Kao normalna temperatura uzima se između 36,5 do 37,5°C. Ipak to može varirati. Neki u ovom stanju se osjećaju lošije, imaju bolove u kostima te se tijelo pregrijava.

Foto: Dreamstime

38 C, potrebno je otići liječniku

Tijelo se pregrijava te dolazi do stanja hipertermije. Mogu se osjetiti češća znojenja, rad srca je ubrzaniji kao i disanje te ljudi osjećaju blagi do umjereni umor. Stručnjaci savjetuju kako se u tom stanju treba obratiti liječniku jer postoji mogućnost virusne infekcije.

39 C, obavezno je potražiti pomoć

Dolazi do teškog i sve učestalijeg znojenja. Moguće je pojavljivanje dehidracije i crvenila. Srce vam tuče sve jače i osjećate nemoć. Iscrpljeni ste i hvata vas tresavica te su glavobolje sve jače. Ako još niste, potražite pomoć liječnika ili hitne službe, osobito ako to traje više dana. Djeca i epileptičari mogu dobiti konvulzije.

40 C, opasno po život

Situacija je krajnje ozbiljna. Dolazi do dehidracije, povraćanja, veoma jakih glavobolja, nesvjestice, tresavice te pretjeranog znojenja koje može biti opasno po život. Kada se temperatura popne iznad 40 °C može doći do halucinacija, ljudima se drijema, ostaju bez zraka te srce radi jako ubrzano. Stranje kome dolazi s 42 °C te se povećava krvni tlak, a s 43 °C nastupa smrt.

Pinokio efekt: Temperatura tijela može se povisiti kada lažemo...

Jedna od bizarnosti povezanih s tjelesnom temperaturom je njeno povišenje uslijed laži. To se događa zbog rasta razina hormona stresa kortizola, budući da je laganje stresno. Tada dolazi do tzv. Pinokio efekta, odnosno blagog crvenila na području oko nosa, gdje se krvne žilice nalaze blizu površine kože i služe kao pokazatelj povišenja temperature.

Digitalni toplomjer sigurniji je nego onaj sa živom

Foto: Zeljko Hladika/24sata

Toplomjer sa živom može lako puknuti i dolazi do isparavanja žive. Udisanjem para dolazi do ozbiljnih posljedica kao što su trovanje, gubitak pamćenja i nesanica. Kod digitalnih toplomjera to ne može biti slučaj, proces mjerenja je mnogo brži i koriste se za pazušno, oralno i analno područje.

Ubrzana štitnjača jedan je mogućih uzroka vrućice

Stalna temperatura tijela koja iznosi ispod 36,5 °C tijekom dana je pokazatelj usporenog metabolizma. Ako je udružena sa simptomima poput manjka energije, pospanosti, sporije probave, debljanja, ispucalih nokti i ispadanja kose - ona može upućivati na usporeni rad štitnjače, odnosno hipotireozu. Stručnjaci tvrde da ako netko urođeno ima prirodno temperaturu, od oko 37°C, to ne predstavlja razlog za brigu. Ako do povećanja temperature dođe u nekom razdoblju života te ono potraje dulje od mjesec dana, savjetuje se odlazak liječniku.