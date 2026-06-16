DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na današnji dan 1963. sovjetska kozmonautkinja Valentina Tereškova poletjela je u svemir u letjelici Vostok 6 i postala prva žena koja je čak 48 puta obišla Zemlju
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Tereškova postala prva žena u svemiru i simbol ženske snage
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Dana 16. lipnja 1963. sovjetska kozmonautkinja Valentina Tereškova poletjela je u svemir letjelicom Vostok 6 i ušla u povijest kao prva žena koja je napustila Zemljinu atmosferu. Tad je imala samo 26 godina, a prije ulaska u svemirski program radila je u tvornici tekstila i bavila se padobranstvom.
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