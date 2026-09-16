Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ima drvene sprave

Teretana kakvu ne vidite svaki dan: Ovaj bajkoviti fitness skriven je među maslinama

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: < 1 min
Teretana kakvu ne vidite svaki dan: Ovaj bajkoviti fitness skriven je među maslinama
1
Foto: San Canzian
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Posebnost teretane u San Canzian hotelu je upravo u tome što fitness nije izdvojen od ostatka hotelskog iskustva. Umjesto zidova i uobičajenog izgleda hotelske teretane, trening se odvijan uz istarski krajolik

Admiral

Vježbanje na otvorenome može izgledati potpuno drukčije kad se umjesto betonskog igrališta ili klasične teretane oko vas nalaze masline, kamen i zelenilo. Upravo su to uspjeli postići u istarskom hotelu San Canzian, gdje je vanjski fitness postao prirodan dio cijelog ambijenta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kako biti fit 01:15
Kako biti fit | Video: 24sata/pixsell

Prostor je uređen tako da se vizualno nadovezuje na arhitekturu i stil hotela, bez dojma da je riječ o naknadno dodanoj teretani. Drveni elementi, minimalistički dizajn i prirodni materijali uklopljeni su u okoliš, a premium oprema dodatno ističe elegantan izgled prostora.

Foto: San Canzian

Gostima su na raspolaganju različite sprave i rekviziti za kardio, trening snage i funkcionalne vježbe. Tu su bicikl, veslački ergometar, multifunkcionalni trenažer, girje, bučice i klupa, a prostor ima i boksačku vreću.

Izgleda nestvarno! FOTO Zavirite u luksuznu vilu kraj Motovuna: Iz nje puca pogled na istarske brežuljke
FOTO Zavirite u luksuznu vilu kraj Motovuna: Iz nje puca pogled na istarske brežuljke
Foto: San Canzian

Posebnost je upravo u tome što fitness nije izdvojen od ostatka hotelskog iskustva. Umjesto zidova i uobičajenog izgleda hotelske teretane, trening se odvija među maslinama, uz istarski krajolik. U ovom slučaju teretana na otvorenom djeluje kao nastavak hotelskog interijera i okolnoga krajolika.

NEOBIČNE AROME Barmen Davor pripremio nam je čak 7 vrsta negronija: Evo koji koktel nas je posebno oduševio
Barmen Davor pripremio nam je čak 7 vrsta negronija: Evo koji koktel nas je posebno oduševio

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
10 znakova da imate problema s debelim crijevom i 10 da vam tanko crijevo ne radi dobro
NE IGNORIRAJTE IH

10 znakova da imate problema s debelim crijevom i 10 da vam tanko crijevo ne radi dobro

Probavne tegobe često se razvijaju tiho i postupno, pa ih mnogi u početku pripisuju stresu, prehrani ili osjetljivosti želuca. No crijeva vrlo jasno 'signaliziraju' kada nešto nije u redu - bilo da se radi o tankom ili debelom crijevu. Zato je važno prepoznati rane znakove koji mogu upućivati na poremećaje probavnog sustava, jer pravodobna reakcija često olakšava dijagnostiku i liječenje
Kakvu suprugu traže? Vodenjak stariju, Rak lijepu, Ribe hrabru
ŠTO VOLE KOD PARTNERA

Kakvu suprugu traže? Vodenjak stariju, Rak lijepu, Ribe hrabru

Ovan je okružen ženama, Vaga traži fizičku ljepotu, Blizanci imaju više veza od drugih znakova, Rak je predan i ima snažnu vezu s majkom, dok su Ribe zaljubljene u sebe i čekaju da žena napravi prvi korak...
FOTO Mlada mama pokazala sve: Pogledajte zašto je Alina hit na društvenim mrežama...
USPJEŠNA I ZGODNA

FOTO Mlada mama pokazala sve: Pogledajte zašto je Alina hit na društvenim mrežama...

Alina Crijanovschaia, poznata na Instagramu pod imenom @love_is_alina_, jedna je od onih influencerica koje svojim autentičnim sadržajem privlače tisuće pratitelja diljem svijeta. Porijeklom je iz Moldavije, a danas živi u Varšavi, gdje svakodnevno dijeli trenutke iz svog privatnog i poslovnog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026