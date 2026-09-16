Teretana kakvu ne vidite svaki dan: Ovaj bajkoviti fitness skriven je među maslinama

Vježbanje na otvorenome može izgledati potpuno drukčije kad se umjesto betonskog igrališta ili klasične teretane oko vas nalaze masline, kamen i zelenilo. Upravo su to uspjeli postići u istarskom hotelu San Canzian, gdje je vanjski fitness postao prirodan dio cijelog ambijenta.

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Prostor je uređen tako da se vizualno nadovezuje na arhitekturu i stil hotela, bez dojma da je riječ o naknadno dodanoj teretani. Drveni elementi, minimalistički dizajn i prirodni materijali uklopljeni su u okoliš, a premium oprema dodatno ističe elegantan izgled prostora.

Foto: San Canzian

Gostima su na raspolaganju različite sprave i rekviziti za kardio, trening snage i funkcionalne vježbe. Tu su bicikl, veslački ergometar, multifunkcionalni trenažer, girje, bučice i klupa, a prostor ima i boksačku vreću.

Foto: San Canzian

Posebnost je upravo u tome što fitness nije izdvojen od ostatka hotelskog iskustva. Umjesto zidova i uobičajenog izgleda hotelske teretane, trening se odvija među maslinama, uz istarski krajolik. U ovom slučaju teretana na otvorenom djeluje kao nastavak hotelskog interijera i okolnoga krajolika.