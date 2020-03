Teške mentalne bolesti mogu skratiti životni vijek čovjeka

Istraživanje je pokazalo da teške mentalne bolesti, poput psihoze ili bipolarnog poremećaja, mogu čovjeku smanjiti život za 15 do 20 godina. Postoji nekoliko razloga zbog kojih ljudi lošeg mentalnog zdravlja umiru ranije od prosječne osobe.

Naime, učinci mentalnih poremećaja mogu dovesti do lošeg fizičkog zdravlja. Jedno je istraživanje pokazalo da ljudi s takvim stanjima imaju dva puta veću vjerojatnost da budu pretili, imaju dijabetes ili kroničnu opstruktivnu bolest pluća. Također, imaju i veći rizik od razvoja srčanih bolesti.

Drugi čimbenik koji njihov život čini kraćim je socioekonomski status. Nizak prihod, manje obrazovanja i život u lišenom prostoru doprinose i teškim mentalnim bolestima i kroničnim zdravstvenim stanjima, tvrde Nick Meader i Hollie Melton, istraživači na Sveučilištu York.

Foto: Dreamstime

Loše mentalno zdravlje povećava i rizik od upuštanja u rizična ponašanja. Odrasli s teškom mentalnom bolešću imaju veće šanse da će pušiti, zlouporabiti alkohol i drogu.

- Istraživanja pokazuju da ljudi koji žive u ugroženim područjima također imaju četiri do pet puta veću vjerojatnost da će se upustiti u nezdrav način života poput zlouporabe alkohola, pušenja i nezdrave prehrane - objasnili su Meader i Melton u članku objavljenom na The Conversation. Sve to može dovesti do niza dugoročnih fizičkih bolesti, poput raka ili bolesti srca.

Mentalni poremećaji nisu uvijek krivi za loše zdravlje pacijenata. U nekim slučajevima lijekovi imaju negativne učinke na apetit i razinu energije, što može potaknuti ljude na uzimanje nezdrave hrane. Loši zdravstveni sustavi također doprinose smanjenju životnog vijeka ljudi s mentalnim poremećajima. Pacijenti trebaju imati redoviti pristup terapijama i medicinskoj njezi kako bi im se poboljšalo cjelokupno zdravlje.

- Stvorene su i nacionalne smjernice koje opisuju kako pomoći pacijentima koji imaju mentalne bolesti da poboljšaju svoje zdravlje - rekli su Meader i Melton. Ipak, ranije istraživanje je pokazalo da zaposlenici nisu imali dovoljnu podršku da bi slijedili ove smjernice i da ih mogli sprovesti u djelo. A možda je kriv i nedostatak koordinacije između sustava fizičke i mentalne zdravstvene zaštite - piše MSN.

