Testirali smo i usporedili grčke tipove jogurta iz trgovina s pravim: 'Grčki tipovi su ukusniji'

Grčki jogurt posljednjih je mjeseci u središtu pažnje i to najviše zahvaljujući viralnim receptima poput “japanskog cheesecakea”, ali i sve češćim raspravama o tome što zapravo konzumiramo. Naime, na policama trgovina mnogo češće nalazimo proizvode označene kao 'grčki tip jogurta', koji se od originalnog grčkog jogurta razlikuju ne samo po nazivu, već i po načinu proizvodnje, teksturi, okusu i nutritivnim vrijednostima.

Uz to, autentični grčki jogurt teže je dostupan i u pravilu skuplji. Kako bismo provjerili što se doista isplati kupiti, u redakciji smo usporedili pet jogurta grčkog tipa i jedan pravi grčki jogurt, uzimajući u obzir cijenu, nutritivni sastav te dojmove o okusu i teksturi.

24SATA Zagreb: Testiranje grčkih jogurta | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Grčki tip jogurta Kravica (Belje) - 0,99 eura (150 g)

Ovaj grčki tip jogurta se odmah na prvu pokazao kao jedan od najgušćih po teksturi i zbog toga najviše podsjeća na pravi grčki jogurt. Okusom je ugodan i uravnotežen, ništa pretjerano što bi odskakalo.

Što se tiče nutritivnih vrijednosti, na 100 grama sadrži 129 kalorija, 9,8 grama masti, 5,2 grama ugljikohidrata odnosno šećera, 4,9 grama proteina te 0,20 grama soli.

Ocjene kušača su bile vrlo raznolike: 2/5, 2/5, 5/5, 4/5 i 4,5/5. Na kraju smo mu dali srednju ocjenu 3,5/5 s obzirom na okus, teksturu, ali i nutritivne vrijednosti.

Grčki tip jogurta (Dukatos) - 0,99 eura (150 g)

Dukatos se istaknuo nešto rjeđom i kremastom teksturom, koja se nalazi između gušćih i tekućih varijanti (između Vilikisa i Pilosa). Okus mu je dobar, ali ne posebno izražen. Zapravo je klasika na kakvu smo navikli i kakvu svi najčešće kupujemo.

Nutritivno, na 100 grama sadrži 122 kalorije, 9,6 grama masti, 4,5 grama ugljikohidrata odnosno šećera, 3,9 grama proteina te 0,17 grama soli.

Dobio je ocjene 4/5, 3/5, 3/5, 4,5/5 i 3/5, što ga smješta u sredinu ukupnog poretka. Također mu je srednja ocjena 3,5/5.

Grčki tip jogurta (S-budget) - 0,65 eura (150 g)

Najjeftiniji proizvod u ovom testu ujedno je bio i jedno od većih iznenađenja. Karakterizira ga izražena mliječna aroma, dok je tekstura slična Dukatosu.

Na 100 grama ima 116 kalorija, 9,5 grama masti, 4,3 grama ugljikohidrata odnosno šećera, 3,3 grama proteina te 0,10 grama soli.

Ocjene su bile vrlo ujednačene: 4/5, 3/5, 4/5, 4/5 i 4/5, što ukazuje na stabilno dobar dojam među testerima. Ukupna ocjena koju smo mu dali je 4, što je ujedno i najviše do sada.

Grčki tip jogurta (Vilikis) - 0,99 eura (150 g)

Vilikis se posebno istaknuo teksturom koja je glatka, kremasta i polutekuća. Međutim, okus nije ostavio jednako snažan dojam pa smo ga ocijenili kao slabiji od prethodnih, ali blago slankast.

Nutritivne vrijednosti ovog jogurta grčkog tipa su: 115 kalorija na 100 grama, 9,5 grama masti, ugljikohidrati/šećera 4,3 grama, proteina ima 3,3 grama, a soli 0,10 grama.

Ipak, ocjene su na kraju iznosile 3,5/5, 4/5, 3/5, 4/5 i 4/5, što mu također daje visoku ukupnu ocjenu 4.

Grčki tip jogurta (Pilos) - 1,49 eura (400 g)

Pilos grčki tip jogurta nam se pokazao kao najrjeđi proizvod, s teksturom koja više podsjeća na kiselo mlijeko nego na grčki jogurt. Upravo je ta karakteristika najviše utjecala na ukupni dojam. A onda smo shvatili da ni nutritivno ne prednjači.

Naime, na 100 grama sadrži 125 kalorija, 10 grama masti, 5 grama ugljikohidrata, 3,8 grama proteina te 0,10 grama soli.

Ocjene kušača bile su 3/5, 3/5, 4/5, 2/5 i 3/5, pa je na kraju dobio sveukupnu ocjenu 3.

Pravi grčki jogurt Greco Bianco (Spar) - 2,49 eura (500 g)

Jedini pravi grčki jogurt ovom testu se jasno izdvojio od ostalih. Ima najgušću teksturu među svim testiranim proizvodima, što je jedna od njegovih ključnih karakteristika.

Također, ima i najbolju nutritivnu vrijednost. Na 100 grama sadrži 55 kalorija, 0 grama masti, 3,8 grama ugljikohidrata odnosno šećera, 0 grama vlakana, čak 10 grama proteina te 0,15 grama soli. Definitivno najkvalitetniji proizvod.

Unatoč nutritivnim prednostima, okusom smo ga slabije ocijenili jer je vrlo neutralan, čak i bezukusan. Tako da bi mu trebalo dodati žitarice, voće ili meda da bi se slika popravila. Dobio je ocjene 2/5, 2/5, 4/5, 3/5 i 4/5, što je na kraju rezultiralo srednjom ocjenom 3.

Zaključak

Testiranje je pokazalo kako razlike između proizvoda označenih kao 'grčki tip jogurta' i pravog grčkog jogurta nisu samo na deklaraciji, već se jasno vide u teksturi, nutritivnim vrijednostima i ukupnom doživljaju. Dok su se neki jogurti grčkog tipa uspjeli približiti očekivanoj gustoći i okusu, nijedan nije u potpunosti replicirao karakteristike pravog grčkog jogurta.

Greco Bianco, jedini pravi predstavnik ove kategorije istaknuo se visokom količinom proteina i izrazitom gustoćom, ali nije zadovoljio sve kušače zbog previše neutralnog okusa. Među jogurtima grčkog tipa, S-budget se pokazao kao najisplativija opcija s obzirom na cijenu i ujednačene ocjene, dok je Belje ponudilo najbližu teksturu originalu, ali i podijeljene reakcije.

Ako gledamo nutritivno, pobjednik je svakako Greco Bianco, dok se većina jogurta grčkog tipa nalazi u sredini po nutritivnim vrijednostima i međusobno su vrlo slični, uz tek manje razlike. Belje se izdvaja po nešto većem udjelu proteina (4,9 g), ali istovremeno ima i najviše kalorija i masti u toj skupini. Dukatos je pak uravnotežen proizvod bez većih odstupanja, ali ima nešto niži udio proteina (3,9 g), zbog čega ga možemo smjestiti u zlatnu sredinu. S-budget i Vilikis imaju najmanje kalorija među jogurtima grčkog tipa, no istovremeno i najniži udio proteina (3,3 g).

Na kraju, izbor ovisi o prioritetima i onome što vaše nepce traži: ako vam je cilj veći unos proteina, bolji izbor je Belje ili pravi grčki jogurt, a ako vam je bitniji okus, onda posegnite za S-budgetom ili Vilikisom.

Cijene su zaista tu negdje, najjeftiniji je S-bugdet, a najskuplji, naravno, pravi grčki jogurt. S time da morate uzeti u obzir i gramažu proizvoda. Tako da su razlike na kraju krajeva zapravo zanemarive.