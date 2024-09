The New York Times novine osvojile su najviše Pulitzera

The New York Times, jedne od najpopularnijih američkih novina, objavljene su prvi put na današnji dan 1851. Osvojile su 112 Pulitzerovih nagrada, više od bilo koje druge novinske organizacije. Njihova je web stranica jedna od najpopularnijih, a tiskana verzija predstavlja najveće lokalne gradske novine u SAD-u i treće po veličini, iza The Wall Street Journala i USA Todaya.

