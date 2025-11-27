Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NOVO ISTRAŽIVANJE

Tijekom života mozak prolazi kroz pet epoha, evo što to znači

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Tijekom života mozak prolazi kroz pet epoha, evo što to znači
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Dok je o najranijem razvoju mozga napisano mnogo, znatno manje se zna o tome što se događa u srednjoj i kasnijoj odrasloj dobi. Evo koja su najnovija saznanja

Ljudski mozak nije kruto programiran stroj, nego iznimno prilagodljiv organ koji se stalno preoblikuje.

Neuroznanstvenici sa Sveučilišta Cambridge i Sveučilišta u Pittsburghu otkrili su da se tijekom života događaju četiri velike prijelomne točke u načinu na koji je mozak „ožičen“. Svaka od tih faza funkcionira poput životnog poglavlja – razdoblja u kojem mozak ulazi u novu etapu razvoja, stabilizacije ili postupnog opadanja.

Foto: Photographer:Sergey Nivens

- Kada se prisjetimo svojih života, većina nas može jasno prepoznati različita razdoblja kroz koja smo prolazili. Ispada da i mozak prolazi kroz slične ‘ere’ - kaže Duncan Astle, neuroinformatičar iz Cambridgea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Umjetnine mozak 01:00
Umjetnine mozak | Video: 24sata/REUTERS

Prema MRI snimkama 3.802 neurotipične osobe, od dojenačke dobi do duboke starosti, ljudski mozak prolazi kroz prekretnice oko 9., 32., 66. i 83. godine života. Te dobi omeđuju pet velikih epoha: djetinjstvo, adolescenciju, odraslu dob, ranu starost i kasnu starost.

- Znamo da je struktura moždanih mreža ključna za naš razvoj, ali dosad nismo imali cjelovit uvid u to kako se te mreže mijenjaju tijekom života. Ovo je prvo istraživanje koje tako jasno ocrtava glavne faze povezivanja mozga kroz cijeli životni vijek - objašnjava vodeća autorica studije, neuroznanstvenica Alexa Mousley.

NA ŠTO TREBA PAZITI Astrologija i zdravlje: Evo koja je najslabija točka u tijelu svakog znaka Zodijaka
Astrologija i zdravlje: Evo koja je najslabija točka u tijelu svakog znaka Zodijaka

Dok je o najranijem razvoju mozga napisano mnogo, znatno manje se zna o tome što se događa u srednjoj i kasnijoj odrasloj dobi. Kako bi to rasvijetlili, istraživači su proučili moždanu povezanost kroz čak devet desetljeća života, analizirajući i parametre poput globalne učinkovitosti (kako dobro mreže međusobno komuniciraju) te modularnosti (koliko su specijalizirane i odvojene).

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rezultat je jasan pregled pet epoha.

Prva epoha traje od rođenja do otprilike 9. godine. U tom razdoblju mozak doživljava snažan porast sive tvari, koja sadrži tijela neurona, i bijele tvari, koja sadrži aksonske veze. Kako se približava pubertet, ta zrnata, razgranata „šuma” neuronskih veza počinje se prorjeđivati i organizirati, čineći komunikaciju učinkovitijom.

TEŠKE DIJAGNOZE Sve više mladih na bolovanju u Hrvatskoj: Psihički problemi i rak su sve češće tegobe
Sve više mladih na bolovanju u Hrvatskoj: Psihički problemi i rak su sve češće tegobe

Drugu epohu čini adolescencija, razdoblje hormonalnih promjena i sve ubrzanijeg finog podešavanja moždanih mreža. Bijela tvar nastavlja rasti, a neuronske veze iz godine u godinu postaju sve brže i učinkovitije.

No oko 32. godine dolazi do velike prekretnice. Moždana se arhitektura stabilizira, upravo u dobi kada druga istraživanja bilježe i stagnaciju u kognitivnim sposobnostima i osobinama ličnosti. Često čujemo da mozak „sazrijeva” oko 25. godine, no to se, čini se, odnosi samo na pojedine regije, poput prefrontalnog korteksa i limbičkog sustava. Novo istraživanje pokazuje da mozak, gledano u cjelini, sazrijeva znatno kasnije.

doctor with human Brain anatomy model and tablet. World Brain Tu
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Ako gledamo isključivo strukturu mreža, adolescentne promjene završavaju tek početkom tridesetih. U dobi oko 32 godine vidimo najveći zaokret u smjeru promjene moždanog ožičenja - kaže Mousley.

Sljedećih tridesetak godina mozak prolazi kroz postupno sve veću specijalizaciju i odvajanje funkcionalnih regija.

STRAŠNA STATISTIKA Hospitalizacije zbog fibrilacije atrija u Hrvatskoj porasle 30%
Hospitalizacije zbog fibrilacije atrija u Hrvatskoj porasle 30%

Oko 66. godine javljaju se prve naznake propadanja povezanosti. Strukturalne mreže postaju rjeđe, a komunikacija među neuronima manje učinkovita.

- Čini se da postupna reorganizacija moždanih mreža doseže vrhunac sredinom šezdesetih. Nakon toga uvodi se sve izraženiji pad, povezan s prirodnim starenjem i degeneracijom bijele tvari - kaže Mousley.

Do 83. godine mozak ulazi u završnu epohu, obilježenu jasnim padom globalne povezanosti. Kako se velike mreže počinju raspadati, lokalne moždane regije preuzimaju sve veći teret kognitivnog rada.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iako o učincima tih strukturalnih promjena još uvijek znamo relativno malo, istraživanje daje važne naznake o tome kada je mozak najotporniji, a kada najranjiviji. Posebno nedostaje podataka o najstarijim dobnim skupinama. Neka novija istraživanja, primjerice, pokazuju da menopauza donosi prepoznatljive promjene u strukturi mozga, što bi moglo objasniti simptome poput moždane magle.

- Ove epohe daju nam važan okvir za razumijevanje onoga u čemu je naš mozak u određenim razdobljima života najbolji, a u čemu najosjetljiviji. Mogle bi nam pomoći shvatiti zašto se mozak kod nekih ljudi razvija drukčije, bilo da je riječ o teškoćama u učenju u djetinjstvu ili o demenciji u starijoj dobi - zaključuje Mousley, piše Science Alert.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Genijalan trik kako da vam cipele postanu otporne na vodu
ZA SUHE NOGE

Genijalan trik kako da vam cipele postanu otporne na vodu

Svijećom istrljajte cipele tako da na njima ostane bijeli sloj. Potom ga otopite fenom. Na kraju pričekajte nekoliko trenutaka i cipele će biti spremne za hodanje po kiši
20 bizarnih fetiša: Neke 'pale' plišanci, očne jabučice, sluz...
IMATE LI IH I VI?

20 bizarnih fetiša: Neke 'pale' plišanci, očne jabučice, sluz...

Kad netko ima seksualni fetiš, to znači da za njega neki predmet, način oblačenja ili određeni scenarij poprima magičnu kvalitetu, ima dublje značenje i postaje dio omiljenih seksualnih iskustava
Najtajnovitiji znakovi Zodijaka: Oni sve znaju o svima, ali o sebi ništa ne žele otkriti
RANG LISTA

Najtajnovitiji znakovi Zodijaka: Oni sve znaju o svima, ali o sebi ništa ne žele otkriti

Ovi znakovi rijetko dijele svoje misli i osjećaje, a još rjeđe dopuštaju drugima da zavire u njihovo srce. Takvi ljudi ostavljaju dojam nedokučivosti i time potiču znatiželju ljudi oko sebe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025