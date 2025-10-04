NE MOŽE SE ZASITITI PAŽNJE
Tijelo mi je remek djelo! Bila je s 1800 muškaraca, a do kraja godine želi doći do 2000
Jolene je zapanjila svoje obožavatelje priznanjem da vodi detaljnu evidenciju svojih ljubavnih partnera. Ona tvrdi da je tijekom života spavala s više od 1800 muškaraca, što je mnoge iznenadilo i izazvalo veliko zanimanje javnosti
Jolene Dawson vodi detaljnu evidenciju svojih ljubavnih osvajanja u Word dokumentu. Do sada je spavala s čak 1.832 muškarca, a cilj joj je do Nove godine doseći okruglih 2.000. Kaže da je seks za nju tek sat vremena dnevne rutine.
| Foto: Instagram/jolene.dawson
Njezin raspored uključuje sve – od fakulteta, teretane pa do druženja s prijateljima. Navečer, umjesto opuštanja uz film, Jolene bira nekoliko ljubavnika zaredom. Smatra da joj za zadovoljstvo treba u prosjeku barem četvero muškaraca dnevno.
| Foto: Instagram/jolene.dawson
Iako priznaje da ponekad osjeti pad seksualne energije, kaže da nikada ne traje dugo. Nju pokreću dosada i želja da radi ono u čemu je izvrsna. Sama sebe opisuje kao osobu s nezasitnim apetitom za intimom.
| Foto: Instagram/jolene.dawson
Kao trans žena koja je tranziciju započela još u tinejdžerskim godinama, Jolene svoje tijelo vidi kao umjetničko djelo. Uživa u tome da ga dijeli s drugima, ali naglašava da to ne čini zbog muške validacije. Ona traži uzbuđenje i osjećaj da je poželjna.
| Foto: Instagram/jolene.dawson
Iako broji preko tisuću partnera, Jolene postavlja stroga mjerila. Privlače je mišićavi muškarci koji paze na izgled jednako kao i ona. Osim toga, financijska stabilnost joj je ključna – vjeruje da ljubav ne može opstati ako je u životu stalno prisutan stres oko novca.
| Foto: Instagram/jolene.dawson
Od dvadesetih godina imala je između 50 i 100 sugar daddyja. Neki su joj plaćali tisuće funti samo za razgovor ili čak za kratki video poziv. Drugi joj jednostavno šalju novac da bi, kako kažu, "olakšali njezin život".
| Foto: Instagram/jolene.dawson
Najčešće joj se javljaju muškarci u četrdesetima i pedesetima, od kojih je većina oženjena. Jolene smatra da starije generacije nisu imale priliku istražiti seksualnost i iskustva s trans ženama, pa joj zato masovno pišu. Iako zna da nisu uvijek iskreni, kaže da nije ona kriva što je traže.
| Foto: Instagram/jolene.dawson
Jolene ne planira stati sa svojim zabilješkama i intimnim rekordima. Smatra da bi doseći 3.000 ljubavnika prije tridesete bilo "numerički poetično". Sa smiješkom dodaje da će i u staračkom domu ostati vjerna svom životnom stilu.
| Foto: Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson
Foto Instagram/jolene.dawson