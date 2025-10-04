Obavijesti

NE MOŽE SE ZASITITI PAŽNJE

Tijelo mi je remek djelo! Bila je s 1800 muškaraca, a do kraja godine želi doći do 2000

Jolene je zapanjila svoje obožavatelje priznanjem da vodi detaljnu evidenciju svojih ljubavnih partnera. Ona tvrdi da je tijekom života spavala s više od 1800 muškaraca, što je mnoge iznenadilo i izazvalo veliko zanimanje javnosti
Jolene Dawson vodi detaljnu evidenciju svojih ljubavnih osvajanja u Word dokumentu. Do sada je spavala s čak 1.832 muškarca, a cilj joj je do Nove godine doseći okruglih 2.000. Kaže da je seks za nju tek sat vremena dnevne rutine. | Foto: Instagram/jolene.dawson
