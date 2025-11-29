Tko je 'crna ovca'? Evo koji znak Zodijaka ima najgoru reputaciju

8. RAK - Što se tiče najmanje shvaćenih horoskopskih znakova, Rak se nalazi u sredini ljestvice. Neki mogu biti zbunjeni svojim prvim dojmom o ovom vodenom znaku. Dok se ne osjećaju sigurno u blizini nekoga, ovaj vodeni znak se povlači u svoj Rakov oklop, izlazeći na vidjelo samo kada se osjećaju sigurno. Stoga drugi mogu osjećati da je njihova osjetljivost previše zbunjujuća za snalaženje ili povezivanje s njom. Međutim, skloni su biti odani onima koji ih upoznaju. | Foto: Fotolia