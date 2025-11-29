Tko je 'crna ovca'? Evo koji znak Zodijaka ima najgoru reputaciju

Svatko ima svoje mišljenje o tome koji su najvoljeniji, a koji najgori horoskopski znakovi. No, znate li koji imaju najveću ili najmanju vjerojatnost da će biti omraženi, ne na temelju moralnog rasuđivanja, već samo nesporazuma ili pogrešnih shvaćanja?
U nastavku doznajte koji znak zodijaka ima titulu najormaženijeg.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. BLIZANCI Obično imaju najgoru reputaciju. Njihova dualistička priroda čini ih fleksibilnima, otvorenima, duhovitima i sposobnima istovremeno vidjeti više perspektiva. Dok drugi istinu vide kao nepromjenjivu, Blizanci mogu vidjeti kako različiti stavovi mogu imati vrijednost. Međutim, njihova sposobnost brze i česte promjene mišljenja može biti zbunjujuća, odbojna ili protumačena kao dvolična od strane onih koji žude za predvidljivošću.
2. ŠKORPION - Vladan Plutonom, planetom transformacije, Škorpion je sklon izazivati emocionalne, duboke reakcije kod drugih. Njegova tajanstvena energija može neke magnetizirati, ali se drugima može činiti i opreznim, osuđujućim ili pretencioznim. Nije lako biti osoba koja pokreće istinu s kojom se drugi trebaju suočiti.
3. JARAC - Drugima se može činiti ozbiljnim. Kako i ne bi? Njima vlada Saturn, planet karme, zrelosti i prisebnosti. Ovaj zemljani znak žudi za pouzdanošću, sigurnošću i predvidljivošću. Međutim, njihovi visoki standardi mogu se činiti nemogućima za dostizanje. Ponekad ih se ne voli zbog toga što mogu djelovati emocionalno odvojeno, čak i ako se ispod površine kriju dublji osjećaji.
4. DJEVICA - Neki ih mogu smatrati grubima. Iako pedantna i orijentirana na detalje, njihova osobnost tipa A može ići do krajnosti utjehe ili iritacije drugih. Vladan Merkurom, planetom inteligencije, ovaj horoskopski znak žudi za intelektualnom stimulacijom i organizacijom, čak i ako se ponekad može čitati kao kontrolirajuća ili napeta.
5. RIBE - Duhovni Neptun, planet empatije i mašte, vlada Ribama. Unatoč najboljim naporima, Ribe često slučajno zamagljuju granice između stvarnosti i svojih trenutnih emocija. Stoga se ponekad mogu izgubiti u zemlji la-la i sanjarenja, pretjerano se obvezujući ili obećavajući stvari koje dugoročno ne mogu podnijeti. Unatoč njihovom velikom srcu ili dobrim namjerama, to može dovesti do toga da se drugi osjećaju razočarano.
6. OVAN - Njime vlada Mars, ratnički planet, pa ponekad može biti intenzivan. Njihov strastveni duh može dovesti do žustrih trenutaka nefiltriranog samoizražavanja. Iako imaju dobre namjere, drugima može biti teško progutati istine koje iznesu ili krenuti dalje od sukoba jednako brzo kao što to može ovaj vatreni znak.
7. LAV - Ovaj vatreni znak je voljen ili omražen, često zato što je zvijezda zodijaka. Iako su istinski ponosni, karizmatični i velikodušni, to se može činiti površnim drugima koji ne poznaju njihovu pravu prirodu, pitajući se zašto privlače toliko pažnje. Budući da njime vlada Sunce, životna sila našeg Sunčevog sustava, Lav srećom ionako ne obraća puno pažnje na neodobravanje.
8. RAK - Što se tiče najmanje shvaćenih horoskopskih znakova, Rak se nalazi u sredini ljestvice. Neki mogu biti zbunjeni svojim prvim dojmom o ovom vodenom znaku. Dok se ne osjećaju sigurno u blizini nekoga, ovaj vodeni znak se povlači u svoj Rakov oklop, izlazeći na vidjelo samo kada se osjećaju sigurno. Stoga drugi mogu osjećati da je njihova osjetljivost previše zbunjujuća za snalaženje ili povezivanje s njom. Međutim, skloni su biti odani onima koji ih upoznaju.
9. VODENJAK - Dobro se slaže s raznim tipovima ljudi. Oni su individualisti, vjerujući u vrijednost da svatko živi svoju autentičnu istinu bez obzira na to koliko se ona razlikuje od njihove vlastite. Međutim, neke može zbuniti Vodenjakova otuđena priroda. Vodenjak voli, ali ima znatnu kontrolu nad načinom na koji pokazuje svoje emocije. Stranci se mogu brinuti da su hladni ili previše objektivni.
10. VAGA - Venera, planet privlačnosti, vlada Vagom. Što se tu ne može voljeti? Iako ih neki mogu smatrati previše koketnima ili šarmantnima da bi im se moglo vjerovati, njihov ljubavni duh dio je njihovog samoizražavanja. S pravom Vagom nećete se morati brinuti o površnosti. Čuvat će vam leđa, odražavati vaše snage i biti vaša najveća podrška.
11. STRIJELAC - Obično prođe ispod radara kao najomraženiji horoskopski znak opće zajednice. Iako mogu djelovati previše slobodnog duha da bi se dugoročno obvezali bilo kome ili bilo čemu, često su duša zabave. Oni vas tjeraju da se opustite, nasmijete i da divljate i slobodno trčite. Opća vibra ovog horoskopskog znaka čini se popularnom.
12. BIK - Poznat je po svojoj tvrdoglavosti, što je sasvim u redu. Međutim, ljudi se oslanjaju na ovaj odani, fiksni zemljani znak za podršku, ljubav ili resurse kada stvari postanu teške. Iako neki možda ne vole energiju Bika, oni su skloni biti cijenjeni u mnogim raspravama o iskustvima sa horoskopskim znakovima.
