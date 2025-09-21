Večernji list od 21. rujna 1972. piše o rekonstrukciji požara u kojem je nekoliko dana ranije izgorio Tomislavov dom na Sljemenu - niz mogućih uzroka komplicirao je istragu
Tko je palikuća - zašto je izgorio Tomislavov dom na Sljemenu?
Nekoliko dana nakon požara u Tomislavovu domu na Sljemenu tu su se radi rekonstrukcije događaja našli sudac istrage, svjedoci i obojica optuženih, vodoinstalateri Đ. G. i I. Š., piše Večernjak od 21. rujna 1972. godine.
