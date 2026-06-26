DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prvi taksi u Hrvatskoj pojavio se 11. lipnja 1901., u Zagrebu. Tadija Bartolović naručio je novi Buick iz tvornice u Nesseldorfu u Badenu kraj Beča i time uveo taksi službu
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'Tko je taksistima dao dozvolu: Naplaćuju previše, od oka!'
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Vozač taksija nije uključio brojač, odrezao mi je od oka, i to ne malo, piše u Večernjem listu koji je izašao 26. lipnja 1973. godine, u pismima u kojima su se čitatelji žalili na taksi službu u Zagrebu. U članku piše da bi trebalo preispitati tko sve može dobiti licenciju te da je primjer Beograd, gdje je "ova služba neuporedivo bolje organizirana".
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