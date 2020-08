Tko sve ima žig 'Živjeti zdravo' i što on točno znači za kupca?

Žig ‘Živjeti zdravo’ HZJZ je dosad dodijelio dvjema tvrtkama koje uzgajaju ribu, jednoj mliječnoj, a 10 proizvodi sokove. Tako se kupcima olakšava odabir zdravijih proizvoda

<p>Pri odabiru zdravije hrane potrošačima može pomoći jamstveni žig “Živjeti zdravo”. Lakše mogu pronaći koji je od ponuđenih prehrambenih proizvoda nutritivno bolji, ima manje soli, šećera, masti i zasićenih masnih kiselina te dodana vlakana i vitamine.<br/> <br/> Upotrebu tog jamstvenog žiga odobrava Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) nakon što besplatno analiziraju proizvod i utvrde da zadovoljava propisane kriterije. Jamstveni žig je dio projekta “Živjeti zdravo”, koji provodi HZJZ i ima pet elemenata: Zdravstveno obrazovanje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto i Zdravlje i okoliš.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izabrati dobru lubenicu?</strong></p><p><strong>SUFINANCIRA EUROPSKI FOND</strong></p><p>Projekt “Živjeti zdravo” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda pa su analiza proizvoda i potom jamstveni žig besplatni. Taj žig je dodatna oznaka koja garantira zdravstvenu ispravnost i kvalitetu sukladnu propisanim kriterijima. Osim smanjene količine soli, šećera i zasićenih masnih kiselina, proizvodi moraju zadovoljavati i preporučeni omjer energije i hranjivih tvari te bi trebali poticati kvalitetniju ponudu.</p><p>- Kriteriji su doneseni temeljem Uredbe o informiranju potrošača o hrani i posebnih kriterija stručno-znanstvenog multidisciplinskog Povjerenstva. Za navode na deklaraciji odgovoran je proizvođač. Ako su, na primjer, u proizvodu skriveni šećeri, a nisu deklarirani, to se smatra zavaravanjem potrošača - rekla je dr. sc. Lea Pollak, voditeljica elementa 3 - Zdravlje i prehrana Nacionalnog programa “Živjeti zdravo”.</p><p><strong>SVE MORA BITI SVIMA JASNO</strong></p><p>Žigom “Živjeti zdravo” proizvodi se označavaju od 2016., no veliki dio ih je označen od 2018. Ima ga oko 200 proizvoda. U postupku je označavanje proizvoda trgovačkog lanca, a neki od njih još nemaju znak jer čekaju novu ambalažu. Iako je oznaka besplatna, kao i analiza, malo proizvoda je kod nas ima. Dodatne oznake za zdravije proizvode imaju i u drugim zemljama. </p><p>- Puno zemalja u Europi dodatno označava proizvode: Francuska, Njemačka, Slovenija, skandinavske zemlje... Prijedlog Velike Britanije je bio ‘semafor’, no u EU ga nisu prihvatili. Na nivou EU razmatraju se sve pojedinačne dodatne oznake na deklaraciji proizvoda, ali i mogućnosti zajedničke - dodala je dr. sc. Lea Pollak.</p><p>O oznakama smo pitali i Ministarstvo poljoprivrede.</p><p>- Nutritivna deklaracija je obvezna na etiketi hrane od kraja 2016. Na njoj su informacije o hranjivoj vrijednosti, odnosno sadržaju energije, masti, zasićenih masnih kiselina, bjelančevina, ugljikohidrata, šećera i soli. No često nije dovoljno jasna za potrošače pa se javila potreba za dodatnim modelom nutritivnog označavanja koji će potrošačima pomoći u odabiru hrane - rekli su iz ministarstva.</p><p><strong>MOŽE I SEMAFOR, KLJUČANICA...</strong></p><p>Pojasnili su oznake drugih. </p><p>- Uz pomoć boja ‘semafora’ prikazuju sadržaj nutrijenata, npr. crveno znači da ima puno šećera ili masti. U nordijskim zemljama simbol ‘ključanice’ može biti na hrani koja ima nutritivno povoljan sastav šećera, masti i soli pa potrošač prema tome bira proizvod unutar iste kategorije hrane. Francuska je razvila ‘Nutriscore’, gdje se sadržaj nutrijenta u hrani rangira po bojama i slovima, a zelena boja i slovo A su najpoželjniji izbor - kažu u Ministarstvu poljoprivrede i napominju da je važno da potrošač razumije oznake koje ne smiju biti zbunjujuće. Dodali su da će ubuduće, u strategiji “Od polja do stola”, krajem 2022. godine hranjive vrijednosti morati biti navedene na prednjoj strani ambalaže kako bi se potrošačima olakšao odabir zdrave hrane.</p><p><strong>JAMSTVENI ŽIG JE BESPLATAN I TRAJE TRI GODINE</strong></p><p>Sve o projektu Živjeti zdravo može se naći na https://zivjetizdravo.eu/</p><p> </p>