Od jela na žlicu, veganskog bureka, do skupih delicija i jeftnije varijante Adventa na Kvatriću - čini se kako je više ljudi u predblagansko vrijeme na ulicama Zagreba. Pašticada je u bao pecivu, a kod Debelog Dabra valja probati legendarni picek
Na Adventu se jede i burger za 52 eura: Osim toga probati se može i veganska burek sarma
Iako je 20 dana do Božića, mnogi već minglaju po Zagrebu i kušaju ovogodišnje novitete na kućicama s hranom i pićem, ne sluteći da bi vaga mogla uskoro početi "vrištati". No takvih je moguće i velika manjina jer jedan izlazak na Advent može mnogo stajati, pa čak i do 50-ak eura ako računamo izlazak obitelji ili samo "rundanje" s prijateljima.
