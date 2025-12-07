Na Adventu se jede i burger za 52 eura: Osim toga probati se može i veganska burek sarma

Iako je 20 dana do Božića, mnogi već minglaju po Zagrebu i kušaju ovogodišnje novitete na kućicama s hranom i pićem, ne sluteći da bi vaga mogla uskoro početi "vrištati". No takvih je moguće i velika manjina jer jedan izlazak na Advent može mnogo stajati, pa čak i do 50-ak eura ako računamo izlazak obitelji ili samo "rundanje" s prijateljima.

