Prvi oblici života na zemlji pojavili su se u praoceanima i tek nakon što su akumulacijom kisika u atmosferi i stvaranjem ozonskog omotača koji štiti od ultraljubičastog zračenja sunca stvoreni uvjeti za to, život je preselio na kopno. No, mi smo napustili more, ali ono nikad nije napustilo nas: Sastav tjelesnih tekućina ljudi i životinja nastavio je odražavati sastav morske vode, sredine u kojoj se život razvijao milijardama godina – kaže dr. Jelica Popić, ravnateljica Učilišta Lovran, privatne škole za medicinska i wellness zanimanja, u okviru koje se provodi obrazovanje wellness terapeuta te voditelja psihofizičke relaksacije, koja djeluje u Opatiji.