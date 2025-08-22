Točan broj sati sna za djecu koji im je potreban prema dobi i idealno vrijeme za spavanje

Kako se ljetni praznici bliže kraju, roditelji užurbano pripremaju djecu za povratak u školu, a idućih nekoliko tjedana idealno je vrijeme za ponovno uspostavljanje rutine. Promjena s opuštenog ljetnog rasporeda na ranojutarnja školska buđenja može biti izazov.

To potvrđuju i online pretrage, gdje su pojmovi vezani uz dječji san u porastu. Istraživanja su pokazala da je kvalitetan san ključan za uspjeh djece u školi. On poboljšava koncentraciju, raspoloženje i akademska postignuća. Kalkulator sna za djecu, koji je osmislila tvrtka Hillarys, pomaže odrediti idealno vrijeme za spavanje djece. To je jednostavan alat koji roditeljima prikazuje kada bi njihovo dijete trebalo ići na spavanje.

Izračun je temeljen na dobi i vremenu buđenja te je dostupan baš na vrijeme za početak nove školske godine.

Stručnjakinja za proizvode iz tvrtke Hillarys, Yvonne Keal, izjavila je:

- Kao roditelj, znam koliko može biti teško natjerati djecu da se smire prije spavanja, pogotovo kada je vani još uvijek svjetlo. Mi smo u dječje sobe postavili tamne rolete i to im je stvarno pomoglo da se brže smire navečer i ne bude se prerano.

Otkrila je i vrijednost korištenja kalkulatora sna:

- Također mi je bilo korisno izračunati točno vrijeme za spavanje kada se bliži nova školska godina, a alati poput kalkulatora sna mogu biti jako korisni kako biste znali kada bi dijete trebalo leći u krevet. To jednostavno olakšava cijelu rutinu – svima.

Kako kalkulator radi

Kalkulator sna za djecu izračunava najbolje vrijeme za buđenje djece prema ciklusima spavanja.

Rezultati kalkulatora prikazuju vremena buđenja između ciklusa sna, što je opisano kao trenuci kada vas dijete najvjerojatnije pozdravlja s osmijehom.

U izračun je uključeno i prosječno vrijeme koje je djetetu potrebno da zaspe – što je, za većinu, oko 14 minuta.

Koliko sna je potrebno djeci?

Djeca od 4 do 5 godina: 10 do 13 sati

Djeca od 6 do 12 godina: 9 do 12 sati

Tinejdžeri od 13 do 18 godina: 8 do 10 sati

Savjeti za bolji san djece:

Uspostavite dosljednu rutinu spavanja

Postavljanje redovitog vremena za odlazak u krevet i buđenje, čak i vikendom, pomaže regulaciji unutarnjeg sata djeteta i olakšava uspavljivanje.

Mirno okruženje za spavanje

Važno je da dječje sobe budu smirujuće i usmjerene na san. Trebaju biti tihe, uredne i malo hladnije. Roditelji mogu koristiti tamne rolete koje blokiraju svjetlo i pomažu tijelu da shvati da je vrijeme za spavanje.

Ograničite vrijeme pred ekranom

Isključite ekrane barem sat vremena prije spavanja. Plavo svjetlo iz uređaja kao što su televizori, tableti i telefoni ometa proizvodnju melatonina – hormona koji potiče san.

Opustite dijete prije spavanja

Potaknite aktivnosti poput čitanja, slušanja umirujuće glazbe ili toplih kupki prije spavanja. To pomaže tijelu da se umiri i pripremi za san.

Izbjegavajte kofein i šećer

Pazite na unos kofeinskih napitaka i slatkiša u popodnevnim i večernjim satima jer oni mogu otežati uspavljivanje.

Prostorija neka bude hladna i prozračna

Idealna temperatura sobe za spavanje je između 16 i 20°C. Ako je sigurno, prozračite prostor otvaranjem prozora kako bi zrak bio svjež.