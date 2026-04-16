'Top hoteli' neandertalaca na Jadranu: U ovim špiljama živjeli su prije više od 40.000 godina

Hrvatska kakvu još niste upoznali – kroz hrvatska prapovijesna nalazišta i puno zanimljivih informacija, otkrivamo kako su živjeli naši najstariji preci – neandertalci. Hrvatska je izuzetno bogata arheološkim nalazištima iz paleolitika (starijeg kamenog doba), a posebice onima koja svjedoče o životu neandertalaca. To je priča o Hrvatskoj iz vremena kada su njezine planine, rijeke i špilje bile dom naših prapovijesnih rođaka – priča koja i danas budi znatiželju i divljenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:51 Zagorska Lubanja C nastavlja intrigirati znanstvenike: Njeni tajanstveni urezi simbolički su | Video: Hrvatski prirodoslovni muzej

Neandertalci su živjeli u davnoj prošlosti na području današnje Hrvatske, ne samo na sjeveru, nego i od Istre do juga Dalmacije. Na to nas upućuju arheološki lokaliteti povezani s nalazima u špiljama, na otvorenom, ali i pod morem. Rasprostranjenost ostataka neandertalske kulture od sjevera Hrvatske do juga Dalmacije govori nam o značajnoj prisutnosti davnih predaka na našim prostorima. Što znamo o dalekim precima – evo nekoliko zanimljivosti!

Živjeli su u Europi, na Bliskom istoku i u zapadnoj Aziji u vrlo dugom vremenskom rasponu otprilike između 250.000 i 30.000 godina prije sadašnjosti dok prve pojave ranih neandertalaca pratimo od 400.000 godina prije sadašnjosti. Izgledali su malo drugačije od današnjih ljudi. Karakteristična je niska i izdužena lubanja s izraženim nadočnim lukovima i licem sa širokom nosnom šupljinom, nisu imali izbočenu bradu. Bili su snažno građeni, prilagođeni hladnim klimatskim uvjetima. Kako su neandertalci živjeli u dugom vremenskom razdoblju, dio njih je živio u toplijim uvjetima nego što mi živimo danas, kao na primjer neandertalci iz Krapine, ali većina ih je živjela u hladnoj klimi na što upućuju i brojna anatomska obilježja. Prosječna visina iznosila je oko 167 cm, težina oko 80 kg, bili su iznimno jaki. Hranili su se mesom. Izrađivali su alate od kamena i kosti životinja koji najčešće pripadaju moustérienskoj kulturi odnosno srednjem paleolitiku.

Dosadašnja istraživanja vode nas u smjeru da su neandertalci govorili i da su se sporazumijevali svojim jezikom. Na to nas upućuje nalaz jezične kosti (os hyoideum) s nalazišta Kebara, odnosno to otkriće govori da ne postoji fizička prepreka za razvoj govora. Nobelovac Svante Pääbo i njegov tim otkrili su da su geni povezani s jezikom kod modernih ljudi velikim dijelom prisutni i kod neandertalaca, što ukazuje na vrlo sličnu genetsku osnovu. Istraživanja DNK iz kostiju neandertalaca pokazala su da su oni imali istu varijantu gena FOXP2 kao i moderni ljudi. Ovaj gen povezujemo s govorom i jezikom, što sugerira da su neandertalci imali biološku osnovu za vokalnu komunikaciju. Ljudski jezik nastaje iz mreže stotina gena, iskustva i kulture i ne postoji nekoliko gena koji su zaduženi za razvoj govora i jezika, ipak jezik i govor nisu samo dio kulturnog razvoja, nego imaju svoj dublji biološki i anatomski temelj pa otkriće genetske povezanosti dalekih predaka s modernim čovjekom s pravom otvara mogućnost da su neandertalci govorili i imali svoj jezik.

Na neandertalskim je kostima zabilježen velik broj ozljeda i lomova, a usporedbe sa suvremenim populacijama pokazale su veliku sličnost s ozljedama jahača rodea – prvenstveno ozljede glave i vrata te ramena i ruku, a nešto rjeđe ozljede trupa, nogu i stopala. Budući da neandertalci nisu ovladali tehnikom lova na daljinu, ozljede su očigledno posljedica lova iz neposredne blizine.

Iako postoje brojne zanimljivosti vezane za novija otkrića o neandertalcima, nas prije svega zanimaju arheološki lokaliteti u Hrvatskoj, točnije u Istri i Dalmaciji.

Romualdova špilja u Istri

Foto: Arheološki muzej Istre

Romualdova špilja poznata je kao gornjopaleolitičko nalazište u Istri. Romualdova špilja se nalazi na južnoj strani brda Sv. Martina, na istočnom kraju Limskoga kanala, na 128 m nadmorske visine. Nazvana je po sv. Romualdu, pustinjaku koji je prema legendi živio u toj špilji. Istraživač Malez je tijekom 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća pronašao brojne ljudske i životinjske kosti, probušeni jelenji zub te kamene rukotvorine koje je okvirno datirao u razdoblje gornjeg paleolitika. Tijekom 2007. i 2008. godine provedena su istraživanja tijekom kojih su zabilježeni dotada nepoznati slojevi i prikupljeni ostaci kamenih rukotvorina i pleistocenske faune koji se mogu smjestiti u razdoblje srednjeg paleolitika. Romualdova špilja prvi je lokalitet u Istri na kojem su pronađeni nalazi takve vrste. Prikupljeni su brojni nalazi pleistocenske faune, kamene izrađevine i jedna valutica korištena kao čekić za obradu kremena. Također je na dnu ovog horizonta pronađeno vatrište. Zasada se može ustvrditi kako je riječ o razdoblju starijem od 40.000 godina prije sadašnjosti. Danas je špilja u sustavu zaštite kao fenomen krša i kao stanište kolonije šišmiša.

Campanož u Istri

Campanož je nalazište na otvorenom prostoru u blizini Pule i predstavlja jedno od zanimljivijih srednjopaleolitičkih nalazišta u Istri. Sustavna arheološka istraživanja započela su 2010. i 2011. godine, otkrivajući bogatstvo kamenih nalaza koji svjedoče o dugotrajnoj prisutnosti neandertalaca na ovom prostoru. Na temelju svojih tipoloških i tehnoloških obilježja, oni su karakteristični za srednji paleolitik. Razlike u površinskim promjenama na artefaktima upućuju na to da je nalazište bilo posjećivano kroz dulje vremensko razdoblje, vjerojatno u više navrata. Analiza nalaza pokazuje da su neandertalci na ovom mjestu nabavljali sirovinu – kvržice rožnjaka – te na licu mjesta izrađivali kamena oruđa uglavnom relativno malih dimenzija. Campanož je bio dio životnog prostora vrlo pokretnih skupina neandertalaca.

Ova dva nalazišta ukazuju na prisutnost bogatih nalazišta iz razdoblja srednjeg paleolitika na području Istre.

Ravni kotari – prostor između Ljubačkog zaljeva i Posedarja

Foto: Zvonimir Barisin

Ljubački zaljev nalazi se između sjeverozapadne obale Ravnih kotara i jugoistočne obale otoka Paga. S Velebitskim kanalom spajaju ga Ljubačka vrata, a s Ninskim zaljevom prolaz Prutna.

Ovdje nema špilja u kojima su živjeli neandertalci, ali veliku zanimljivost pružaju lokaliteti na otvorenom. U Ravnim kotarima su utvrđena 44 mjesta nalaza s nalazištima iz doba neandertalaca.

Na tom je prostoru 1965. godine Š. Batović pronašao mnogobrojne nalaze musterijenske kulture koji se čuvaju u Arheološkome muzeju u Zadru i označeni su nazivom užega prostora odakle su prikupljeni (primjerice Jovići, Radovin, Slivnica).

U zadarskom Arheološkom muzeju može se vidjeti što je pronađeno na tom prostoru iz tih pradavnih vremena dok se dio artefakata s područja južno od Ražanca čuva u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU u Zagrebu. Posebno su važna njuškolika grebala koja su pronašli Š. Batović (na nalazištu Radovin - Dračice) i D. Mustač (nedaleko od crkvice Sv. Petra). Ove alatke pripadaju orinjasijenskoj kulturi ranoga gornjega (mlađeg) paleolitika te su vrlo rijetke na istočnom jadranskom području.

Veli rat na Dugom otoku

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U blizini svjetionika na Velom ratu na sjevernome dijelu Dugoga otoka prikupljeno je mnogo kamenih rukotvorina i krhotina. Ovi nalazi pripisuju se razdoblju srednjeg paleolitika.

Pećina u Ždrilu

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pećina u Ždrilu, smještena na strmim liticama iznad Novigradskog ždrila u blizini Rovanjske, jedno je od najvažnijih arheoloških nalazišta na dalmatinskoj obali istraživanih posljednjih godina. Arheološka istraživanja otkrila su u špilji dva kulturna sloja iz starijeg kamenog doba - stariji sloj najvjerojatnije je povezan s boravkom neandertalaca, dok mlađi sloj upućuje na prisutnost ranih modernih ljudi. Put do špilje vodi preko teško prohodnog terena koji je u prapovijesti izgledao posve drukčije nego danas. Naime, prije posljednjeg ledenog doba razina mora bila je znatno niža, pa u pojedinim razdobljima, kada su ovdje boravili neandertalci ili rani moderni ljudi, u kanjonu današnjeg Novigradskog ždrila vjerojatno nije bilo mora. Zbog svoje znanstvene važnosti Pećina u Ždrilu danas je uključena u institucionalni istraživački projekt Pradalmacija koji provodi Sveučilište u Zadru, a nedavno je postala i dio prestižnog europskog istraživačkog programa Last Neanderthals, usmjerenog na proučavanje posljednjih populacija neandertalaca u Europi. O tome što sve ova špilja skriva, tek ćemo čuti.

Velika špilja u Kličevici

Foto: Arheološki muzej Zadar

Velika špilja nalazi se u kanjonu potoka Kličevice nedaleko Benkovca. Smještena je u vrlo atraktivnom ambijentu na brijegu iznad potoka. Kameni nalazi i komadi rožnjaka iz Velike i Male špilje i okolice se čuvaju u muzeju u Benkovcu. Istraživanja i nalazi na ovom lokalitetu govore da je riječ o vrlo zanimljivom i znanstveno vrijednom nalazištu. Artefakti koje su 2003. godine pronašli I. Karavanić i N. Čondić s manjom ekipom, pripisuju se musterijenskoj kulturi. Više ostataka iz paleolitika prikupljeno je 2006. godine kada je provedeno probno iskopavanje. Pronađeno je i ucrtano 105 nalaza, među kojima prevladavaju kamene izrađevine musterijenske kulture, dok su zubi i životinjske kosti rjeđe zastupljeni. Starost artefakata je približno 39.000 godina što govori o kasnom musterijenu. Dokazano je da su zvijeri koristile špilju kao brlog.

U blizini Velike špilje nalazi se druga špilja, tzv. Mala špilja. Danas je Velika špilja stanište šišmiša te je vrlo perspektivno nalazište za nova istraživanja kojima će se dobiti jasnija slika života i prilagodbe neandertalaca u Dalmaciji.

Mujina špilja

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Mujina špilja nalazi se sjeverno od Kašela, na približno 260 m nadmorske visine. Ova svijetla špilja, desetak metara je duga i osam široka. Analize kamenih rukotvorina su pripisane musterijenskoj kulturi koja se u Europi veže isključivo za neandertalce. Istraživanja su pokazala da su gornji i srednji slojevi nastali pred približno 40.000 godina, dok su oni donji slojevi barem nekoliko tisuća godina stariji. Važno je istaknuti da su u slojevima pronađeni tragovi svih faza proizvodnje kamenog oruđa: odbojci (tanki odbijeni kameni komadići), jezgre (debeli komadi od kojih se odbijalo) i gotovo oruđe. Materijal od kojeg su stanovnici izrađivali oruđe prikupljen je u blizini špilje ili na udaljenim mjestima.

Na ovom lokalitetu pronađeno je mnogo faunističkih ostataka. Na njima su utvrđeni tragovi ljudske djelatnosti. Kosti jelena, kozoroga i divokoze uglavnom potječu od starijih jedinki te pokazuju tragove komadanja trupla i ukazuju na vještinu lova koja je igrala važnu ulogu kod neandertalaca. Špilja je bila i medvjeđi brlog. Čini se da se namjena Mujine špilje mijenjala kroz razdoblje musterijena, od kratkotrajno lovnog staništa u gornjim slojevima do staništa koje je bilo češće ili dugotrajnije posjećivano.

Kaštel Štafilić – Resnik

Foto: Zvonimir Barisin

Ovo paleolitičko nalazište smjestilo se u podmorju Kaštelanskog zaljeva kod Resnika, u neposrednoj blizini Splita. Lokalitet je prepoznat za vrijeme ronjenja nakon čega su o tome obaviješteni arheolozi. Lokalitet upućuje na moguće srednjopaleolitičko nalazište. Prva arheološka istraživanja započela su 2008. godine te su se nastavila 2010. i 2011. godine. Zbog specifičnosti nalazišta i prosječne dubine od 3,5 m bilo je potrebno primijeniti zahtjevne metode i pomoć iskusnih ronilaca. Na taj je način pronađeno nekoliko potencijalnih artefakata i veća količina krhotina od rožnjaka. Osim toga, pronađeno je jedno strugalo i nekoliko potencijalnih alatki. I. Svilan ranije je prikupio nekoliko rukotvorina koje su potvrdile da se nedvojbeno radi o srednjopaleolitičkom podvodnom nalazištu koje se rasprostire na širokoj površini i prvo je takve vrste u Hrvatskoj.

Posjetite ove iznimno zanimljive lokalitete, ili muzeje u kojima se nalaze brojni artefakti koje su ostali od naših dalekih predaka sve do današnjih dana. Iako često koristimo pojam neandertalac kao sinonim za primitivnost, nemojmo zaboraviti da su oni opstali na našim prostorima 100.000 godina. Što ćemo mi ostaviti iza sebe i kako će na nas gledati neka civilizacija za 100.000 godina? Koliko dugo ćemo opstati kao vrsta i hoće li uopće nešto ostati iza današnjeg modernog čovjeka, to su neka od pitanja koja će si mnogi postaviti kada posjete prekrasne hrvatske 'dvorce paleolitika'.