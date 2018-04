Top kuhari pripremaju najbolju mesnu klopu na Chill&Grillu...

Od 27. 4. do 1. 5. na Bundeku, na više od 4000 m2, priprema se drugo izdanje najvećeg festivala klope, cuge i mjuze u Zagrebu. Gastronomske specijalitete u Cooking showovima svakodnevno će pripremati vrhunski kuhari kao što su David Skoko, Lana Klingor Mihić, Priska Thuring, Darko Kontin, Vedran Bošković, Zoran Delić, Mišel Tokić i Marko Palfi.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Upravo nam je Palfi otkrio i tajni recept za marinadu mesa s roštilja koju ne smijete propustiti – ukusna piletina i govedina u soja sosu, češnjaku, limunu, đumbiru, limeti, čiliju i timijanu, i sve to uz vrhunska craft piva. Svoje kuharsko umijeće na Bundeku pokazat će i učenici Ugostiteljsko-turističkog učilišta Zagreb, a moći ćete kušati i delicije koje će spravljati chefovi u Mistery box dvobojima.

Prošle godine nas je posjetilo više od 40.000 ljudi pa smo ove godine dodatno obogatili ponudu – cjelodnevna zabava za obitelj, klopa, glazba i bogata nagradna natjecanja.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ove godine organizirali smo duplo više programa za djecu, jer dok vi uživate pod suncem u prostranoj Chill Out zoni gdje vas očekuju brojni darovi, vaši najmlađi zabavit će se u prostoru rezerviranom samo za njih.

Ove godine proširili smo Chill Out zone - Jack´s Wings&Things nudit će krilca s najfinijim umacima, Pevec Samo Fino zona nudit će finu kavicu te priliku za fino i ugodno chillanje, Zvijezdina Chill Out zona dat će dodatne okuse vašoj klopi, Dukat vam omogućuje da uz kupnju jela s roštilja uživate uz gratis kuglicu President kajmaka...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ne propustite premium burgere, kopuna s roštilja, delikatesni biftek i brojna druga jela, a sve to uz odličnu mjuzu cijeli dan i večernjim koncertima bendova Mangroove, NoA & Funkblasters, The Second hand band i Luce, Letu Štuke i Juru Stublića & Film. Organizator festivala je Gastro.hr, a glavni medijski partner 24sata.

Generalni pokrovitelj je Podravka, a ostali partneri su Pevec, Jamnica kao službena voda festivala, Tele2, Labud - Kisko i Permetal, Dukat - President, Zvijezda, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Mesna industrija Ravlić i Nescafé. Sve o najboljem festivalu klope, cuge i mjuze pročitajte na www.ChillGrill.hr.

ŠPIRO: MESNI HEDONIZAM

Foto: Mainstream Support

Ako vas put već nije odveo do Donje Bistre, opet ćete moći uživati u delicijama s grilla restorana Špiro: punjenim vješalicama, pljeskavicama, tradicionalnim ćevapima u lepinji, otkoštenim dijelovima piletine na grillu, kebab salatama...

VRHUNSKI RESTORANI UZ MESO IDE DOBRO PIVO SUBMARINE: SLASNI BURGER

Na Zagreb Chill&Grill i ove godine sa svojim specijalitetima stižu poznati zagrebački restorani: Pod Zidom, Submarine, Plac, Batak, Bicko, Špiro, pivnica Budweiser i Doomsday. Spremat će vam vrhunske mesne klasike, poput sočnih odrezaka, pljeskavica i ćevapčića, ali i nove kombinacije okusa u kojima možete uživati uz osvježavajuća craft piva.

BICKO: KUPON S ROŠTILJA

Foto: Domagoj Jakopovic Ribafish

U ponudi restorana Bicko očekuje vas pljeskavica Bicko punjena pečenom paprikom i cheddar sirom, kopun s roštilja, korjenasto povrće s roštilja i police krumpira. Za vegetarijance tu je slasni sir škripavac s roštilja s kompotom od luka i polpetama od kvinoje i chia sjemenki.