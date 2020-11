Danielle Lloyd sa suprugom Michaelom O'Neillom.

<p>Rutina je ubojica strasti, a to vrlo dobro znaju i slavne zvijezde, koje vole 'začiniti' svoj seks život promjenom 'mjesta radnje'. Neka od tih mjesta poprilično su uobičajena i za obične 'smrtnike', poput automobila ili WC-a, no ponekad su i nešto luđa - poput seksa na drvetu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dobrobiti seksa</strong></p><p>Glamurozna manekenka Danielle Lloyd priznala je kako joj je jedna od omiljenih seks-aktivnosti malo akcije u avionu. Ta je bivša miss Velike Britanije svojim obožavateljima rekla kako 'obožava biti zločesta'. </p><p>Danielle Lloyd sa suprugom Michaelom O'Neillom.</p><p>Kourtney Kardashian pokazala je svoju divlju stranu priznanjem da je često uživala u seksu u WC-u teretane. Tamo bih se iskrala sa svojim bivšim dečkom Scottom, kad bi ih zajedničko vježbanje potaknulo na malo drugačiju vrstu 'znojne akcije'.</p><p>- Definitivno je zabavno i uzbudljivo i mislim da je dobro svako malo začiniti stvari - ističe Kourtney.</p><h2>Vožnja autom</h2><p>Jake Gyllenhaal i Kirsten Dunst zasigurno su voljeli da stvari budu zanimljive tijekom njihove romanse između 2002. i 2004. godine.</p><p>Za razliku od nekih zvijezda, koje seks s neobičnim mjestima priznaju kao jednokratnu stvar, Jake i Kirsten navodno su bili domišljatiji.</p><p>- Pokušali smo začiniti stvari - seksali smo se u automobilima, u kupaonici, pa čak i uz more na šetalištu - priznala je svojedobno ona.</p><h2>Seksi jet ski</h2><p>Playboyeva manekenka Kendra Wilkinson proslavila se golišavim stranicama legendarnog časopisa Hugha Hefnera.</p><p>Detalje iz svog seksualnog života sa zvijezdom američkog nogometa Hankom Baskettom otkrila je 2011. No par se razveo 2018. godine.</p><p>- U spavaćoj sobi smo samo spavali, a seksali smo se svugdje drugdje. Od kupaonice do poda, sve do jet skija u Meksiku, akcija je posvuda - rekla je tada.</p><h2>Požuda u liftu</h2><p>Frontmen Aerosmitha Steven Tyler možda je hit pjesme benda Love In An Elevator temeljio na stvarnim događajima.</p><p>Na pitanje o glazbenom spotu pjesme, u kojem mu žena predlaže seks u robnoj kući, Tyler tvrdi da je umjetnost oponašala život.</p><h2>Nema ljepše nego vani</h2><p>Robbie Williams uvijek je bio iskren u vezi sa svojim životnim stilom - uključujući i to gdje je seksao. Taj je 46-godišnjak, koji je sada oženjen manekenkom Aydom Field, priznao kako se u prošlosti znao ludo ponašati, ponajprije zbog droga s kojima je eksperimentirao.</p><p>- Gdje su droge, nema inhibicija, pa sam se seksao svugdje, na livadi, na drveću, klupi. Gdje god bi mi došla želja - rekao je.</p><h2>Gdje ima volje...</h2><p>Kompleksna veza Willa i Jade Smith predmet je intenzivnog ispitivanja zahvaljujući Jadinom 'zapletu' s drugim muškarcem izvan braka.</p><p>Još 2009. godine, Jada je govorila o tome kako se holivudski par trudio pronaći vrijeme za seks žonglirajući s roditeljskim obvezama - što je dovelo do nekih neobičnih trenutaka intimnosti.</p><p>Jedno je priznanje seksa u limuzinu koja ih je vodila na dodjelu Oskara.</p>