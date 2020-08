Top savjeti kako lakše zaspati tijekom ovih paklenih vrućina

Ovaj trik s rashlađivanjem omogućit će vam instant olakšanje zbog čega ćete se moći opustiti i lakše zaspati. Pijte i puno vode te koristite ledene ručnike za hlađenje tijela

<p>Prije spavanja, uzmite plahte s kreveta, i donju i gornju, pa ih stavite u plastičnu vrećicu. Potom ih ostavite u zamrzivaču oko 15 minuta. Dok se plahte hlade, namočite mali ručnik hladnom vodom i hladite se po ekstremitetima, nogama i rukama te po glavi. Sjedite, ne krećite se i ne mašite rukama da se rashladite jer ćete se tako još više ugrijati. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO o znakovima da ne pijete dovoljno vode:</p><p>Uzmite plahte iz zamrzivača i rasprostrite ih na krevet. One neće ostati hladne cijelu noć, ali pružit će vam prvotno olakšanje i omogućiti vam da lakše utonete u san.</p><p>Među trikovima koje možete pronaći na internetu je i onaj da napunite bocu hladnom vodom, zamrznete je i ponesete sa sobom u krevet ili da spavate na svilenoj posteljini koja bolje hladi tijelo od pamučne.</p><p>Također, tijekom velikih vrućina dobro je spavati i na podu, a ako živite u kući na više katova, premjestite se na najniži. Naime, toplina se diže pa su mjesta bliže tlu najpogodnija za spavanje.</p><p>Ako se probudite zbog vrućine tijekom noći, preokrenite jastuk na drugu stranu. Ta strana će biti hladnija od one na kojoj ste spavali, jer nije apsorbirala toplinu vašeg tijela tijekom noći. Uz to, pored kreveta je dobro imati hladni sprej. Bocu s raspršivačem napunite hladnom vodom i koristite je kako biste osvježili lice i vrat te tako lakše ponovno utonuli u san.</p>