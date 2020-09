Top savjeti kako očistiti drvene podove bez puno muke i ribanja

<p>Tragove trajnog markera na drvenom podu uklonit ćete sa malo paste za zube i krpicom od mikrovlakana. Malo paste stavite na mrlju i lagano protrljajte pa uklonite višak. Kod nekih mrlja pomaže i magična spužvica za čišćenje. </p><p>Sredstva za brisanje i sjaj drvenih podova ne morate nužno kupiti, možete ih napraviti sami - jednostavno je. Na primjer, u boci sa raspršivačem pomiješajte šalicu vode sa 3/4 šalice octa pa dodajte 2 kapi deterdženta za pranje posuđa, pola šalice alkohola i 5 do 10 kapi omiljenog mirisnog ulja. Ovo domaće sredstvo za čišćenje se na drveni pod nanosi mekanom krpom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Napravite sami dezinficijens:</p><p>I crni čaj je dobar za brisanje podova. U litru kipuće vode stavite četiri vrećice čaja pa ih ostavite unutra neko vrijeme, duže nego kod pripreme čaja za piće. Potom tekućinu skroz ohladite pa njome prebrišite podove.</p><p>Kod ogrebotina na drvetu posegnite za uljem uljane repice (poslužit će i biljno ulje). Pomiješajte dva dijela ulja sa jednim dijelom octa. Smjesu nanesite na oštećenja i nježno utrljajte u drvo. </p><p>Postoji još jedan način, a to je protrljati ogrebotinu komadom oraha.</p><p>Ukoliko imate kućnog ljubimca koji se pomokrio po drvenom podu, očistite to što prije. Najjednostavniji način je posuti mrlju obilato soda bikarbonom i ostaviti preko noći. Na kraju pod operite vodom i blagim deterdžentom.</p><p>Dogodi li vam se da na svojem omiljenom drvenom podu pronađete kaugumu koju nikako ne možete potpuno ukloniti - posegnite za ledom. Led će smrznuti ljepljivu masu koju je potom daleko lakše ukloniti nečim poput špahtle, prenosi <a href="https://healthylifeboxx.com/hardwood-floors-can-get-filthy-check-out-10-incredible-ways-to-clean-them/" target="_blank">healthylifeboxx.com</a>.</p>