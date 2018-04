Ljudsko tijelo prosječno se sastoji od 65 do 70 posto vode, no to se s godinama starosti polako smanjuje. Da bi bili zdravi i dobro se osjećali, neophodno je održavati tu razinu, odnosno unositi dovoljno tekućine u tijelo.

Naime, tekućina isparava iz našeg tijela znojenjem, a troši se i dok dišemo, a tijelu je potrebna i za druge funkcije.

- Tjelesne funkcije kao što su respiracija, probava, asimilacija, metabolizam i reguliranje temperature mogu se odvijati jedino uz prisutnost vode. Potrebna je za sprečavanje pregrijavanja jer omogućuje znojenje i hlapljenje, što je naš prirodni mehanizam rashlađivanja. Pomaže apsorpciju, prenosi hranjive tvari (bjelančevine, šećere, vitamine i minerale) do organa kojima su potrebne. Ujedno ispire otrovne i otpadne tvari jer bez dovoljno vode organizam ne uspijeva odstraniti štetne tvari pohranjene u organima - objasnili su u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Najbolji izbor je, naravno, voda, no poslužit će i zdravi prirodni sokovi, čajevi, a ne treba zaboraviti da i samo voće i povrće sadrži određenu količinu tekućine.

Foto: Dreamstime

Koliko vode na dan bi trebali popiti?

- Stručnjaci preporučuju od 6 do 8 čaša vode na dan tijekom cijele godine, ali nedavna proučavanja pokazala su da bi ta količina vode trebala biti veća, 10 čaša za žene i 12 čaša za muškarce - napominju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Objasnili su i kako možete prepoznati da unosite premalo tekućine u organizam:

"Teško je pretpostaviti pijete li dovoljno tekućine, samo zato što niste žedni. Kako starimo, naše osjetilo žeđi nestaje i tako ne shvaćamo kad je našem tijelu potrebno više tekućine. Znakovi i simptomi na koje trebamo pripaziti su: glavobolja, suha koža, suha usta i jezik s gustom slinom, umor ili slabost, grčevi u rukama i nogama, smanjeno znojenje, povećana tjelesna temperatura, ubrzani otkucaji srca, nedostatak koncentracije, mučnina, povraćanje..."

Foto: Dreamstime

Dodaju kako su početne reakcije tijela na dehidraciju - žeđ, smanjeno mokrenje te tamna boja urina.

- Dnevni unos tekućine treba biti veći od količine koju izlučimo urinom i boja urina pokazuje kolika mu je koncentracija. Provjerite boju svoje mokraće - treba biti svjetla, gotovo čista i slabijeg mirisa. Tamnožuta boja mokraće znači da trebate više tekućine. Jednostavan test procjene boje urina - objašnjavaju.

Na svojoj internetskoj stranici objavili su test kako po boji urina odrediti stupanj hidracije tijela:

Foto: stampar.hr

Napominju kako vodu treba piti u malim količinama tijekom cijelog dana jer u trenutku kad osjetimo žeđ već smo lagano dehidrirani. Kažu da je najbolje vodu držati nadohvat ruke, čime ćemo potaknuti refleksno pijenje.

"Počnite piti vodu rano ujutro nakon ustajanja i pijte je tijekom dana u malim gutljajima. Osvježite se dodavanjem kriške limuna ili limete vodi. Pijete li vodu iz slavine, bolja je hladna nego topla. Naime, topla voda brže otapa zagađivače iz vodovodnih instalacija i armatura (slavina, ventila, cijevi…)."