Top savjeti koji djeluju: Citrusi i žitarice za oporavak od gripe

Kad uhvati gripa, većina ljudi nema apetita, prijaju tek tople juhe i lagana hrana te puno sna. No da bi se organizam oporavio kako treba, važno je da ga počnete jačati čim počne oporavak, kako biste što prije bili fit, odnosno izbjegli moguće komplikacije.

Zato je vrlo važno i tijekom oporavka konzumirati dovoljno tekućine, koja pridonosi čišćenju organizma i obnovi sluznica. Posebno se preporučuje biljni čaj s limunom, ili svježe cijeđeni sok od citrusa, koji će vas opskrbiti vitaminom C. To je glavni antioksidans koji sprečava upalne procese u organizmu i pomaže u prevenciji komplikacija gripe. Uz to, obavezno jedite voće barem dva do tri serviranja na dan. Dajte prednost voću koje hidratizira, na primjer grožđu, mandarinama i kiviju.

Foto: 123RF

Svakako izbjegavajte masnu i prženu hranu te namirnice bogate šećerom jer mogu pridonijeti razvoju upalnih procesa u organizmu. Organizmu trebaju proteini i složeni ugljikohidrati, koji zajedno pridonose podizanju razine energije. Zato počnite s uvođenjem mesa u prehranu, no vodite računa da nije premasno. Dajte prednost piletini i puretini, spravljenoj na lešo ili dinstanoj s povrćem, koje će vam dati potrebnu dozu vitamina i minerala. Rajčica i krastavac dobar su izbor jer hidriraju organizam, ali i sadrže korisne vitamine i minerale, a poželjno je i zeleno lisnato povrće.

Dobar izvor proteina su i mlijeko i mliječni proizvodi, poput jogurta, kefira ili acidofilnog mlijeka, jer sadrže probiotike koji čuvaju zdravlje crijeva i time jačaju imunitet. Dobar izvor proteina su i mlijeko i mliječni proizvodi, posebno oni bogati probioticima. Jedan jogurt ili kefir na dan značajno će doprinijeti zdravlju crijeva, a time i pozitivno utjecati na probavu. Preporučuje se konzumirati ih posebno ako ste zbog komplikacija završili na terapiji antibioticima, zbog bolnih sinusa, upale grla ili pluća primjerice.

Kad je riječ o ugljikohidratima, birajte one složene, koji se dulje razgrađuju i tako vam dulje daju energiju, bez skokova razine šećera u krvi. Dakle, izbjegavajte sve ono za čim najčešće posegnemo kad nam je malo lakše: peciva, krafne, lisnato tijesto, kekse, čokoladu, čips i slično, jer će to učiniti samo da se osjećate lošije i povećati rizik od upalnih procesa u organizmu. Koncentrirajte se na cjelovite žitarice, primjerice zobenu kašu, integralnu rižu i tjesteninu i slično.