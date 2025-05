Tople proljetne večeri uz jezero: Besplatno gledajte filmove pod zvjezdanim nebom na Bundeku

Kako se bliži ljeto, tako su večeri sve ugodnije i toplije, pa ih je prava šteta provoditi kod kuće i u zatvorenom. Stoga Pop Up Summer Garden i ove godine za sve ljubitelje gledanja filmova na otvorenom priprema pravu poslasticu, i to na jezeru Bundek. Ondje će se od 1. lipnja pa do 18. lipnja održavati Pop Up Film Festival 2025., a ulaz je za sve filmove potpuno besplatan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 U Zagrebu počeo Food Film Festival | Video: 24sata/pixsell

Pogledajte popis filmova koji će se prikazivati:

01.06. u 21:00 h - Beetlejuice (2024.)

Ekscentrični duh vraća se na velika platna! Michael Keaton, Winona Ryder i Jenna Ortega ponovno u urnebesnoj horor-komediji.

04.06. u 21:00 h - Deadpool & Wolverine (2024.)

Ryan Reynolds i Hugh Jackman u dugo očekivanom Marvel spektaklu punom akcije, šale i epskih borbi.

08.06. u 21:00 h - Inside Out 2 (2024.)

Nastavak omiljenog animiranog hita donosi nove emocije i avanture u tinejdžerskoj glavi Riley.

11.06. u 21:00 h - Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023.)

Jason Statham, Hugh Grant i Aubrey Plaza u zabavnom akcijskom trileru punom špijunaže i obrata.

15.06. u 21:00 h - Ghostbusters: Frozen Empire (2024.)

Nova ekipa lovaca na duhove suočava se s ledenom prijetnjom koja bi mogla zalediti cijeli svijet.

18.06. u 21:00 h - The Wizard of Oz (1939.)

Bezvremenski klasik koji nas vodi u čarobnu zemlju Oz i pustolovinu s Dorothynim slavnim crvenim cipelama.

Foto: Facebook/Pop up summer garden

Kako bi što više uživali u filmskim projekcijama pod zvjezdanim nebom, uz jezero i dobro društvo, sa sobom ponesite dekicu, jastuk i eventualno zaštitu protiv komaraca. U slučaju kiše postoji mogućnost odgode ili otkazivanja projekcije, poručuju organizatori.