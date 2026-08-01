Toplinski je val, a vi nemate klima uređaj? Evo kako ventilator može učinkovit

Dok temperature rastu, mnogi bez klima-uređaja oslanjaju se na ventilatore. Srećom, uz nekoliko pametnih trikova, običan ventilator može postati iznenađujuće učinkovit rashladni sustav i pružiti olakšanje bez velikih troškova. Najbrža metoda za pojačavanje snage ventilatora je korištenje leda. Postavite široku posudu s kockicama leda ili nekoliko zaleđenih boca vode neposredno ispred ventilatora.

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Zrak koji struji preko ledene površine hladi se i takav, osjetno svježiji, širi prostorijom. Za dulji učinak koristite veće komade leda ili boce jer se sporije tope.

Sličan učinak postiže se vješanjem lagano navlaženog ručnika ili plahte ispred ventilatora. Zrak koji prolazi kroz vlažnu tkaninu ubrzava isparavanje i stvara hladniji povjetarac. Važno je upozorenje: nikada ne prekrivajte sam uređaj mokrom tkaninom zbog opasnosti od strujnog udara. Ova metoda najučinkovitija je pri nižoj vlažnosti zraka.

Foto: 123RF

Pravilno postavljanje ventilatora je ključno. Umjesto da samo vrti topli zrak, iskoristite ga za izmjenu zraka. Danju, dok je vani toplije, držite prozore zatvorenima, a ventilator usmjerite prema sebi kako biste potaknuli hlađenje isparavanjem znoja.

Navečer i ujutro, kad vani zahladi, okrenite ventilator da puše kroz prozor prema van. Tako ćete izbaciti nakupljeni topli zrak i uvući svježiji. Ako imate dva ventilatora, stvorite unakrsno strujanje: jedan neka upuhuje svježi zrak, a drugi neka izbacuje topli.

Izgradite vlastiti rashladni uređaj

Za one spremne na malo truda, postoje "uradi sam" metode za izradu improvizirane klime, koje mogu osjetno rashladiti manji prostor.

Jedna od popularnih metoda koristi plastičnu kantu. Pri vrhu izbušite nekoliko rupa, a na poklopcu izrežite otvor za glavu ventilatora. Kantu napunite ledom, poklopite i postavite ventilator da upuhuje zrak unutra. Hladan zrak izlazit će kroz bočne rupe, stvarajući mlaz svježine.

Foto: 123RF

Naprednije rješenje uključuje sustav s bakrenim cijevima i malom vodenom pumpom. Spiralno namotana bakrena cijev pričvrsti se na rešetku ventilatora i spoji s pumpom uronjenom u ledenu vodu (npr. u prijenosnom hladnjaku). Pumpa cirkulira ledenu vodu kroz cijevi, a ventilator koji puše preko njih stvara snažan i konstantan dotok hladnog zraka.

Kod sustava koji kombiniraju vodu i struju, oprez je ključan. Pazite da voda ne dođe u kontakt s motorom ventilatora ili kablovima. Redovito provjeravajte curenje i postavite uređaj na vodootpornu površinu kako biste izbjegli štetu i potencijalne opasnosti. Električne uređaje uvijek spajajte na sigurne utičnice.

*uz korištenje AI-ja