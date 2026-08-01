Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
BEZ PANIKE

Toplinski je val, a vi nemate klima uređaj? Evo kako ventilator može učinkovit

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Toplinski je val, a vi nemate klima uređaj? Evo kako ventilator može učinkovit
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uz nekoliko jednostavnih trikova, običan ventilator može biti znatno učinkovitiji tijekom velikih vrućina. Neke metode zahtijevaju tek sitne prilagodbe, dok je kod drugih važno pridržavati se osnovnih sigurnosnih pravila

Admiral

Dok temperature rastu, mnogi bez klima-uređaja oslanjaju se na ventilatore. Srećom, uz nekoliko pametnih trikova, običan ventilator može postati iznenađujuće učinkovit rashladni sustav i pružiti olakšanje bez velikih troškova. Najbrža metoda za pojačavanje snage ventilatora je korištenje leda. Postavite široku posudu s kockicama leda ili nekoliko zaleđenih boca vode neposredno ispred ventilatora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Toplinski val 01:02
Toplinski val | Video: 24sata/pixsell

Zrak koji struji preko ledene površine hladi se i takav, osjetno svježiji, širi prostorijom. Za dulji učinak koristite veće komade leda ili boce jer se sporije tope.

KADA GA UGASITI? Može li biti prevruće za upaliti ventilator? Evo što kaže znanost
Može li biti prevruće za upaliti ventilator? Evo što kaže znanost

Sličan učinak postiže se vješanjem lagano navlaženog ručnika ili plahte ispred ventilatora. Zrak koji prolazi kroz vlažnu tkaninu ubrzava isparavanje i stvara hladniji povjetarac. Važno je upozorenje: nikada ne prekrivajte sam uređaj mokrom tkaninom zbog opasnosti od strujnog udara. Ova metoda najučinkovitija je pri nižoj vlažnosti zraka.

Foto: 123RF

Pravilno postavljanje ventilatora je ključno. Umjesto da samo vrti topli zrak, iskoristite ga za izmjenu zraka. Danju, dok je vani toplije, držite prozore zatvorenima, a ventilator usmjerite prema sebi kako biste potaknuli hlađenje isparavanjem znoja.

Navečer i ujutro, kad vani zahladi, okrenite ventilator da puše kroz prozor prema van. Tako ćete izbaciti nakupljeni topli zrak i uvući svježiji. Ako imate dva ventilatora, stvorite unakrsno strujanje: jedan neka upuhuje svježi zrak, a drugi neka izbacuje topli.

Izgradite vlastiti rashladni uređaj

Za one spremne na malo truda, postoje "uradi sam" metode za izradu improvizirane klime, koje mogu osjetno rashladiti manji prostor.

KAKVA NOSTALGIJA... FOTO Pogledajte kako su se Zagrepčani rashlađivali 1988. za vrijeme toplinskog vala
FOTO Pogledajte kako su se Zagrepčani rashlađivali 1988. za vrijeme toplinskog vala

Jedna od popularnih metoda koristi plastičnu kantu. Pri vrhu izbušite nekoliko rupa, a na poklopcu izrežite otvor za glavu ventilatora. Kantu napunite ledom, poklopite i postavite ventilator da upuhuje zrak unutra. Hladan zrak izlazit će kroz bočne rupe, stvarajući mlaz svježine.

Foto: 123RF

Naprednije rješenje uključuje sustav s bakrenim cijevima i malom vodenom pumpom. Spiralno namotana bakrena cijev pričvrsti se na rešetku ventilatora i spoji s pumpom uronjenom u ledenu vodu (npr. u prijenosnom hladnjaku). Pumpa cirkulira ledenu vodu kroz cijevi, a ventilator koji puše preko njih stvara snažan i konstantan dotok hladnog zraka.

TOPLINSKI UDAR Gori zemlja, gori kamen. Opet je 40°C! Evo kako se spasiti i malo rashladiti na 24 načina
Gori zemlja, gori kamen. Opet je 40°C! Evo kako se spasiti i malo rashladiti na 24 načina

Kod sustava koji kombiniraju vodu i struju, oprez je ključan. Pazite da voda ne dođe u kontakt s motorom ventilatora ili kablovima. Redovito provjeravajte curenje i postavite uređaj na vodootpornu površinu kako biste izbjegli štetu i potencijalne opasnosti. Električne uređaje uvijek spajajte na sigurne utičnice.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima
ZA FANTASTIČAN IZGLED

15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima

Odabir haljine za posebne prilike može biti izazov, no ključno je birati dobro pristajuće i strukturirane komade koji naglašavaju figuru, kao i ne bojati se jarkih boja
FOTO Bivša učiteljica ponudila vruće lekcije, internet 'izgorio'
PREZGODNA ZA UČIONICU

FOTO Bivša učiteljica ponudila vruće lekcije, internet 'izgorio'

Bivša učiteljica Tana Rain je postala viralna zahvaljujući videu u kojem pokazuje seriju ‘učiteljskih’ outfita, i pritom šalje poruku o samopouzdanju i slobodi izražavanja. U videu je kombinirala klasične školske komade s modernim i zavodljivim detaljima, izazivajući brojne reakcije na društvenim mrežama
Namirnice koje dižu krvni tlak
ZDRAVIJE ALTERNATIVE

Namirnice koje dižu krvni tlak

Visoki krvni tlak ili hipertenzija tihi je neprijatelj koji povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i problema s bubrezima. Prehrana igra ključnu ulogu u njegovoj kontroli, no određene namirnice mogu ga naglo povisiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026