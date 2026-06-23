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Toplinski val 2000. godine izmamio tisuće kupača na Jarun

Piše Marijana Matković,
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Toplinski val 2000. godine izmamio tisuće kupača na Jarun
Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Sigurno najviša temperatura od čak od 50 stupnjeva Celzija, izmjerena je u lipnju 2000. u Zrakoplovnoj luci Pleso

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Toplinski udar koji je uz 36 stupnjeva izmjerenih u hladu jučer pogodio Zagreb doveo je na jarunske obale čak 12.000 kupača, što je ovogodišnji rekord, pisao je Večernji list 23. lipnja 2000 godine. Za pristup Jarunu automobilom parkirna je služba tada morala tražiti dodatne karte, što zorno ilustrira kako je najtopliji dan te godine prisilio Zagrepčane da potraže spas u jezeru toplom 25 stupnjeva Celzija.

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