Svoju najve\u0107u te\u017einu dostigla je 2015. godine, kad je shvatila da je napokon vrijeme da ne\u0161to u\u010dini, jer \u0107e starost do\u010dekati debela, a vrlo vjerojatno i bolesna uslijed zdravstvenih stanja povezanih s pretilo\u0161\u0107u.

Kad je uvidjela da je te\u017ea nego \u0161to je bila u trudno\u0107ama, znala je da ne\u0161to hitno mora mijenjati, pa je po\u010dela obra\u0107ati pozornost na to \u0161to jede i u kojim koli\u010dinama.

Isprva je poku\u0161ala mesnu dijetu s malim unosom ugljikohidrata, no osje\u0107ala se lo\u0161e te je kilograme sporo gubila. Tada je otkrila macrotracking, odnosno aplikacije\u00a0u koje\u00a0se zapisuje \u0161to se sve pojelo taj dan i dobiva izra\u010dun kalorija, a time se osvje\u0161tavaju vlastite nezdrave navike.\u00a0

U tri mjeseca je samo s time izgubila oko 5 kilograma, \u0161to ju je potaknulo da se posveti vje\u017ebanju i sportu. Po\u010dela je trenirati \u010detiri puta na tjedan te je tako ubrzala svoj metabolizam. Danas ka\u017ee kako se osje\u0107a odli\u010dno u svom tijelu te \u017eeli biti primjer drugima da i sami mogu promijeniti \u017eivot.

- Lijepo je \u010duti da izgledam mla\u0111e od 40 i mla\u0111e nego \u0161to sam izgledala prije 5 godina. Za debljinu nema isprike, pokrenite se i poduzmite ne\u0161to - ka\u017ee ona.





\u00a0

Transformirala je svoj izgled te tvrdi - za debljinu nema isprike!

Shannon Collins majka je dvoje djece koja je drastičnim promjenama u prehrani i životnim stilu uspjela 'isklesati' svoje tijelo te kaže da se nikad nije osjećala bolje, a kaže da zbog toga izgleda i 10 godina mlađe

<p>Medicinska sestra Shannon Collins nekoć je obožavala hranu i sve vezano uz nju, ona joj je predstavljala utjehu i odmor od užurbanog stila života. U tome joj nije pomogla ni činjenica da je njen suprug vodio pizza restoran, pa je generalno njena prehrana često bila temeljena na fast foodu i tzv. junk hrani, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/9242896/mum-weight-loss-20-years-younger/">The Sun</a>.</p><p>Pogledajte video o nevjerojatnoj transformaciji:</p><p>Ta 40-godišnja Amerikanka iz Indianapolisa kaže kako je u mladosti mogla jesti što god je htjela te joj se ništa ne bi 'primilo'. No, nakon rođenja dvoje djece nikako nije uspijevala izgubiti suvišne kilograma.</p><h2>'Jela sam pizzu, čips, sladoled i krafne'</h2><p>- Moje loše navike nastavile su se nakon rođenja djece i sustigle su me u tridesetima. Bila sam roditelj, vlasnik restorana i medicinska sestra te mi je život predstavljao kaos od obaveza, a zdrava prehrana i razmišljanje o tome samo još jedna briga - priznala je.</p><p>Svoju najveću težinu dostigla je 2015. godine, kad je shvatila da je napokon vrijeme da nešto učini, jer će starost dočekati debela, a vrlo vjerojatno i bolesna uslijed zdravstvenih stanja povezanih s pretilošću.</p><p>Kad je uvidjela da je teža nego što je bila u trudnoćama, znala je da nešto hitno mora mijenjati, pa je počela obraćati pozornost na to što jede i u kojim količinama.</p><p>Isprva je pokušala mesnu dijetu s malim unosom ugljikohidrata, no osjećala se loše te je kilograme sporo gubila. Tada je otkrila macrotracking, odnosno aplikacije u koje se zapisuje što se sve pojelo taj dan i dobiva izračun kalorija, a time se osvještavaju vlastite nezdrave navike. </p><p>U tri mjeseca je samo s time izgubila oko 5 kilograma, što ju je potaknulo da se posveti vježbanju i sportu. Počela je trenirati četiri puta na tjedan te je tako ubrzala svoj metabolizam. Danas kaže kako se osjeća odlično u svom tijelu te želi biti primjer drugima da i sami mogu promijeniti život.</p><p>- Lijepo je čuti da izgledam mlađe od 40 i mlađe nego što sam izgledala prije 5 godina. Za debljinu nema isprike, pokrenite se i poduzmite nešto - kaže ona.</p><p><br/> </p>