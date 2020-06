- Novac smo\u00a0zaradili unaprijed i unaprijed ugovorili brendove. Skupili smo svoj novac u banci i odlu\u010dili ulo\u017eiti u dom na Baliju - objasnio je Jack.

Jedan obo\u017eavatelj upitao je kako odr\u017eavaju biljke i bazen dok su na putovanjima.

- Imamo stalno zaposleno osoblje koje ovdje radi tako da se oni brinu za stvari dok nas nema.\u00a0Zapo\u0161ljavamo lokalne\u00a0ljude: ku\u0107anicu,\u00a0vrtlara, \u010duvara bazena i 24-satno osiguranje. Tako\u0111er imamo nekoga tko\u00a0se brine i za sve na\u0161e ra\u010dune. Opskrbljujemo poslove lokalnim ljudima -\u00a0 rekla je Lauren.

Nakon \u0161to su dvije godine iznajmljivali vile na Baliju, par je odlu\u010dio kupiti zemlji\u0161te \u017eele\u0107i da ono bude fotogeni\u010dno.

Vila ima\u00a0elektri\u010dni ulaz za sigurnost i te\u0161ka drvena vrata kako bi ulaz u ku\u0107u izgledao doista sjajno. Iza ulaznih vrata vidi se ekskluzivno dizajnirani dnevni boravak kao i stol za 10 osoba koji se koristi samo kada do\u0111u gosti.

- U desnom kutu je prostor za sjedenje gdje nikad nitko ne sjedi - rekao je Jack pokazuju\u0107i na nekoliko bar\u0161unastih fotelja.

Univerzalni utika\u010di instalirani su svuda, tako da par mo\u017ee puniti njihovu\u00a0vrijednu opremu za fotoaparate, prijenosna ra\u010dunala i telefone gdje god sjedi.

Iza kuhinje je Laurenina soba s velikim ogledalom gdje nastaju njene fotografije.\u00a0

- Ormar je klimatiziran tako da se\u00a0Lauren previ\u0161e ne uznoji kad isprobava\u00a0odje\u0107u -\u00a0\u00a0rekao je Jack o njihovoj glavnoj prostoriji.\u00a0

Ostatak svoje 'zimske' odje\u0107e \u010duvaju u posebnom\u00a0ormaru, pokazuju\u0107i koliko odje\u0107e posjeduju.

U vrtu je vanjski tu\u0161 i bazen oblo\u017een\u00a0bijelim mramorom kako bi vi\u0161e izgledao 'mediteranski'.

Dvije preostale\u00a0sobe koje su smje\u0161tene\u00a0na drugom katu, pored ureda,\u00a0ne koriste se ako nemaju gostiju, ali ve\u0107ina njihovih\u00a0najmilijih \u017eivi u Australiji i Engleskoj.

-\u00a0Trebalo je oko godinu dana da se ku\u0107a sagradi i bilo je puno posla. \u017deljeli smo da ona bude fotogeni\u010dna kako bismo tamo mogli snimati sadr\u017eaj - rekao je\u00a0Jack.

- Ako radim Instagram Storyje\u00a0u kupaonici, gdje pri\u010dam o izbjeljivanju zubiju\u00a0ili ne\u010dem drugom, \u017eelim da pozadina izgleda dobro - dodala je Lauren.

Par je potvrdio da je cjelokupna imovina kupljena zahvaljuju\u0107i dobiti na sponzorskim ugovorima i stvaraju\u0107i\u00a0\u00a0brendirani sadr\u017eaj na Instagramu. Ranije su bili izjavili da ne\u0107e\u00a0raditi sponzorirane objave za manje od 18.054.80 kuna.

Jack je rekao da je Lauren zaslu\u017ena\u00a0za dizajn ve\u0107eg dijela interijera, koji odi\u0161e boemskim stilom. Prije osam godina Jack je napustio posao \u010dista\u010da tepiha i odlu\u010dio da mu treba neka avantura u \u017eivotu. Tako je nakon neprestanog putovanja odlu\u010dio kupiti kameru i dokumentirati svoja putovanja.

- U po\u010detku nisam ni razmi\u0161ljao da zara\u0111ujem na taj na\u010din nego sam samo \u017eelio podijeliti svoja iskustva. Zaista nisam o\u010dekivao da \u0107e se to pretvoriti u posao i da \u0107u na tome zara\u0111ivati - ispri\u010dao je.

Lauren s druge strane vodi svoj blog pod nazivom 'Gypsea Lus'.

- Kontaktirali su me brojni brendovi i prije nego sam po\u010deo prihva\u0107ati ponude. Nije me bilo briga za zaradom, to je uvijek bio samo projekt koji sam radio zbog zabave. Na kraju su ponude sve vi\u0161e rasle, a neke su bile previ\u0161e dobre da bi ih odbio - zaklju\u010dio je Jack, a prenosi Daily Mail.