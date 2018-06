Tražila oca pa otkrila da joj je školska prijateljica - polusestra

Cara Jane Farrar Peterson (52) iz Scarborougha u Velikoj Britaniji završila je kod udomitelja kao beba. Kada je imala 12 godina njezina majka Linda Powell je hospitalizirana zbog mentalnih poremećaja.

Majka joj se udavala šest puta, a Cara je desetljećima pokušavala pronaći biološkog oca. Traganje za ocem dovelo ju je do nevjerojatnog otkrića - saznala je da joj je prijateljica iz djetinjstva Karen Smith (51) zapravo polusestra.

Cara je odrasla u domu sa starijom sestrom Melanie čiji je otac Michael Farrar tvrdio da njoj nije otac. Ipak, istina je isplivala na vidjelo u Jeremy Kyle showu kada su rezultati DNK analize bili gotovi. Ispostavilo se da Michael ima još dvoje djece, a među njima je i njezina stara školska prijateljica Karen, prenosi The Sun.

- Bio je to neopisiv osjećaj. To me je nekako promijenilo. Oduvijek sam se osjećala kao izgubljena duša i konačno se osjećam da negdje pripadam. Nas dvije smo uvijek bile jako povezane, iako zapravo nismo znale da smo polusestre - ispričala je Cara.

Dodala je kako su njih dvije u školi bile nerazdvojne.

- Bila sam samotnjak, a Karen me je uvijek branila. Jako smo se dobro slagale - spomenula je.

Nakon škole je svaka otišla na svoju stranu i dugo nisu bile u kontaktu. Ponovno su se našle na Facebooku 2015. godine. Tada je Cara primijetila na fotografijama da su vrlo slične.

Melania i Cara kao djevojčice:

Cara je majka sedmero djece, a njezin 17-godišnji sin Mason slagao je obiteljsko stablo za što mu je trebao majčin rodni list. Na njemu je pisalo da joj je otac Christopher Archer. iako je Cara bila uvjerena da je to Michael.

Iako, Michael (75) je kasnije priznao kako nije vjerovao da mu je Cara kći jer mu je njezina majka tako rekla još davne 1966. godine.

- Moja majka me nikada nije željela, tako da ja govorim kako nemam majku. Ne zovem je "mama", ona je za mene mrtva. Nikad nisam imala identitet niti sam znala odakle dolazim. Ali sada znam da je otac moje sestre i moj otac i Melanie je moja prava sestra. Imam i novog polubrata i polusestre, a moja majka je to skrivala cijelo vrijeme - rekla je Cara u emisiji.

Dodala je kako joj je žao što je propustila brojne obiteljske događaje, poput Kareninog vjenčanja.