'Trčat ću 50 maratona u 50 dana za majku koja je preboljela rak'

Puljanin Sebastian Osmanović ima 26 godina i pred sobom veliki cilj, koji će mnogima zvučati gotovo nevjerojatno. On će 50 dana zaredom trčati maraton. I to za sve one koji se bore s rakom. Za sve koji vode teške životne bitke. Svakog dana planira istrčati 42,2 kilometra. Ukupno oko 2100 kilometara. Na put će krenuti sredinom siječnja 2027. godine iz Barcelone. Trčat će uz španjolsku obalu prema Andaluziji, a potom trajektom prijeći iz Europe u Afriku i nastaviti kroz Maroko. Sve do Agadira.

Sebastian ne trči samo zbog sportskog izazova. Njegov pothvat ima mnogo važniji cilj. U 50 dana s 50 maratona želi prikupiti 100.000 eura za psihološku pomoć ljudima koji se liječe od raka, ali i njihovim obiteljima. A sve zbog svoje majke. Ideja se rodila iz iskustva koje je kao mladić prošao sa svojom obitelji. Njegova majka te 2018. godine oboljela je od raka jajnika. Sebastian je tad gledao kako izgleda život uz tešku dijagnozu, kemoterapije, strah i neizvjesnost. Ali i nadu u pobjedu. A danas je njegova majka i njegov oslonac zdrava. I ona trči te uživa u životu i svakom danu.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Moja majka je lavica i moja velika podrška. Svoju je bitku, hvala Bogu, dobila. A kad sam joj rekao za gorljivu želju da 50 maratona otrčim tijekom 50 dana za oboljele od raka, rekla mi je emotivno da je vrlo ponosna na mene. Inače sam ultramaratonac i počeo sam trčati prije tri i pol godine. Iza mene su mnogi maratoni, poput 100 milja Istre, koji sam trčao triput. Ideja u pothvatu za koji se pripremam rodila se baš zbog majke. Zaista želim trčanjem na dva kontinenta prikupiti novac za jednu od udruga oboljelih od karcinoma. Želim pridonijeti kako god mogu. A noge me odlično služe, pa ću trčati. Prošao sam s majkom tu njezinu borbu. Pomagao sam joj kroz prehranu, koju sam, zahvaljujući mnogim stručnjacima i nutricionistima, za nju radio svakodnevno. Želio sam pomoći kako sam znao. Bilo je teško i izazovno, ali na kraju je sve prošlo super. Ostalo mi je u glavi da je svim tim ljudima potrebna stvarna psihološka podrška dok prolaze 'bitku života', ali i nakon što pobijede bolest. O toj pomoć malo se govori. Moja majka bila je od samog starta veliki pozitivac i borac, a to je velika stvar - otvoreno je rekao Sebastian, koji je na razgovor stigao sa svojim ljubimcem, psom Kianom, što znači "kralj" na perzijskom, a koji također, kao podrška, kreće u veliku avanturu sa Sebastianom, njegovom majkom i logistikom koja je potrebna na putovanju.

I pas će trčati, ali onoliko koliko bude htio. A u ostatku putovanja pratit će Sebastiana iz kombija, koji će svih 50 dana biti njegov jedini dom. Mladi Puljanin odlučio je pokušati prikupiti novac za ljude kojima je psihološka pomoć tijekom borbe protiv bolest itekako potrebna, a cilj je 100.000 eura. Kaže da nije neizvedivo jer da će svaki svoj otrčani maraton objavljivati na društvenim mrežama i tako prikupljati novac. Sebastian se prije trčanja bavio brdskim biciklizmom, a maratoni su samo nastavak te priče.

Foto: Privatni album/

Jednog dana istrčao je sedam kilometara. Pomicao je potom vlastite granice pa se prijavio na 100 milja Istre, jednu od najpoznatijih ultramaratonskih utrka u regiji. Prvi put stigao je do oko 110. kilometra, kad ga je zaustavila ozljeda. Godinu dana kasnije pokušao je ponovno. Ni ozljeda ga nije spriječila da nastavi, ali je istrčao oko 52 kilometra. Treći je put na toj utrci sudjelovao ove godine i napokon stigao do cilja. Službena dionica iznosila je 168 kilometara, ali on je otrčao malo više.

storyeditor/2026-09-22/PXL_220926_159145284.jpg | Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Dvaput sam promašio put i na kraju sam odradio 174 kilometra. Krećem na ovaj maraton kombijem. Ići će i moja majka, fizioterapeut, fotograf i videograf te moj vjerni pas. Kombi tek trebam osposobiti za tih 50 dana pothvata. Nadam se da će me na putu pratiti dobro vrijeme od Španjolske do Maroka i nadam se da će u siječnju i veljači, te dijelom ožujka, vrijeme biti na mojoj strani. A ja ću dati sve od sebe da izdržim do kraja -iskreno je rekao. Sebastian za sebe kaže da želi biti osoba koja pozitivno utječe na svijet oko sebe. Nastoji živjeti zdravim životom kakav živi i njegova majka. To uključuje zdravu prehranu bogatu povrćem s tek malo mesa.

- Sve u životu treba biti umjereno. A prehrana treba biti zdrava. Ovaj maraton za koji se spremam moj je veliki pothvat i vjerujem da ću ga završiti sretno i s ostvarenim ciljem. Trčat ću od 4 do 9 sati na dan, sve ovisi o trenutnim lokacijama na kojima se budem nalazio. Mislim da će svugdje biti jednako teško ili jednostavno, a kad budemo išli prema Maroku, očekujem ipak više temperature. Međutim, to bi trebale biti zapravo proljetne temperature, koje nisu zahtjevne za trčanje.

Na pitanje zašto je uopće došao na ideju da trči 50 maratona, i to svaki dan, kao "iz topa" odgovorio je da je jednom prilikom bio na planini i počeo intenzivno razmišljati o tome da učini nešto više od ultramaratona. Ne samo za sebe nego i za druge koji vape za pomoći u teškim trenucima.

storyeditor/2026-09-22/PXL_220926_159145283.jpg | Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Mama i danas često zaplače kad govorim o svemu tome. Uporno mi ponavlja da je nevjerojatno ponosna na mene i na moj cilj. To mi daje snagu. Ona mi daje snagu. Nakon što je ozdravila, postala je potpuno druga osoba. Osim što je jaka 'u glavi', i ona trči. Ne koliko i ja, ali ipak trči. Ja sam je na to nagovorio, a prva utrka bila joj je na Pagu prošle godine. Otrčala je 15 kilometara. Dva mjeseca prije toga počela je pripreme i išla i u teretanu - opisao je.

Dodao je kako želi da mu maratoni i trčanje postanu dio života.

- Želim život posvetiti pomaganju drugima i to me čini sretnim - istaknuo je.

storyeditor/2026-09-22/PXL_220926_159145285.jpg | Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Trenutno ga čeka 105 kilometara utrke Dalmacija ultra trail u listopadu, što će mu biti svojevrsni trening. Iza svakog prijeđenoga kilometra stoji osobna priča njegove majke i iskustvo cijele obitelji kroz njezino liječenje. Sebastian želi pokazati da se i iz najtežih životnih iskustava može roditi nešto što će pomoći drugima.