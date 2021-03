Prije 15-ak godina počeo se baviti trčanjem, zatim brdskim biciklizmom, a onda je zavolio zimsko planinarenje. Nekoliko godina se bavio slobodnim penjanjem te je napravio i neke alpinističke uspone, a danas najviše uživa u vožnji kajakom, trail trčanju i skyrunningu, odnosno trčanju po vrhovima planina. Sve to nam je ispričao outdoor avanturist i entuzijast Ante Tonči Fabris koji već nekoliko godina vodi projekt Outdoors Croatia.

POGLEDAJTE VIDEO: Ante na Biokovu u prvim danima proljeća



Ante je rođen 1982. u Dubrovniku, a svoje djetinjstvo je proveo u Korčuli. Diplomirao je Geodeziju u Zagrebu gdje živi sa suprugom, dvije kćeri i svojim psom, ženkom sibirskog huskyja Mishkom koja ga vjerno prati u njegovim avanturama.

- Dugo sam fotografirao jer sam htio podijeliti te magične trenutke s drugima. Kada su se pojavile akcijske kamere, počeo sam razmišljati o snimanju videa, ali sam mislio da je to dosta teško. Kasnije sam shvatio da je zapravo lakše snimiti dobar video nego dobru fotografiju. Zapravo stvarno uživam u tom kreativnom procesu. Moji filmići su dobro primljeni od publike, imaju na tisuće lajkova, dijeljenja, komentara. Mnogi su pisali kako nisu znali da je Hrvatska toliko lijepa. To je zapravo postao cilj mog projekta, pokazati kako je naša domovina lijepa i raznolika - ispričao nam je Ante.

Njegov cilj je prikazati koliko je priroda zapravo lijepa i atraktivna ako joj se pristupi na pravi način, kroz kretanje i sport.

- Želim potaknuti ljude da idu u prirodu i pokazati im kako. Počeo sam se baviti i s cestovnim biciklizmom jer mislim da je to super način da obiđem i snimim Slavoniju, kao i s ronjenjem na dah jer želim snimiti i hrvatsko podmorje - kaže.

Sto filmića, sto različitih lokacija

Njegove prekrasne dron snimke nastale po raznim lokacijama Lijepe naše i nije baš uvijek tako lako za snimiti, a kako kaže Ante, najzahtjevnijih izazova uvijek će se sjećati.

- Rekao bih da je tehnički najteže hvatati dron iz kajaka, pogotovo kad vjetar puše ili struja nosi kajak. Fizički su najzahtjevniji zimski usponi na više vrhove gdje često idem po mraku kako bi izlazak sunca dočekao visoko u planini. U pravilu sve izlete odradim u jednom danu pa ima i dosta vožnje ako je lokacija daleko. Najzahtjevniji izleti mi nekako ostanu u najboljem sjećanju. Nedavno sam kajakom obišao otok Prvić i otrčao na njegov vrh, to mi je super leglo. Rijeka Gacka, gornji kanjon Zrmanje, zimsko trčanje Premužićevom stazom na Velebitu, stvarno je teško izdvojiti najljepše - ispričao nam je.

- Mishka je prvenstveno neposlušna (smijeh), uvijek se uvali u nevolje. Huskyji nisu obični psi, oni su izvorna prirodna vrsta, nastali direktno od vuka i imaju više sličnosti s vukom nego s drugim psima. Mishka je zapravo u kući vrlo mirna i plaha. Strašno se boji balona, otvaranja šampanjca, svega što može puknuti. Jadnom se za Novu godinu zavukla u veš mašinu radi straha od petardi. U prirodi je druga suprotnost, divlja, ima jake lovačke instinkte i nevjerojatno je hrabra. Redovito juri divlje svinje, a pred mojim očima se uhvatila u klinč s ogromnim veprom. Srećom je vrlo spretna pa je izbjegla oštre kljove. Vepar je na kraju pobjegao kroz potok - priča nam Ante o svom psu bez kojeg na putovanje ne ide.

Prije nekoliko dana na Instagramu je objavio video gdje se vide prekrasni snježni kadrovi nastali na grebenu ispod Sv. Ilije na Biokovu.

- Na Biokovo smo krenuli iz Zagreba u jedan ujutro, počeli smo se se penjati u zoru, iz mjesta Bast prema vrhu Sv. Ilija. Postoji jedna lakša staza ali ona ne prolazi uskim grebenom pod samim vrhom pa smo odabrali težu. Nakon strmog uspona teren postaje sve teži, staza se gubi i ostaju jedino markacije. Skačem po kamenim gromadama, a svaka druga mi se pod nogama malo pomakne, vrlo neugodan osjećaj. Između kamenja raste oštro grmlje pa me Mishka jedva prati, muva se lijevo i desno po dvadesetak metara ne bi li našla neki prolaz u tom labirintu. Kako je teren postao lakši Mishka je nestala, sreća da ima GPS ogrlicu kakvu inače koriste lovci. Preko strelice na GPS-u sam gledao u daljinu dok među krpicama snijega nisam vidio par muflona kako se pojavljuju i nestaju iza stijena, a između njih Mishka. Kako ona krene prema jednome, on nestane, a pokaže se drugi, kao da se igraju, potpuno su je izmorili. Sustigla me tek kad sam izašao na greben. Bila je toliko žedna da je popila skoro svu vodu koju smo imali pa smo morali odustati od uspona na sami vrh. Bilo je vruće, a ipak nas je čekao dugi spust i još dulja vožnja do doma - ispričao nam je.

Video kojeg mnogi obožavaju i koji mu je ujedno i najgledaniji je video s Plitvičkih jezera. Kako kaže Ante, par dana prije nego su krenuli bilo je jako hladno, -15 stupnjeva nakon čega je naglo zatoplilo, palo puno snijega i izašlo sunce.

- Slapovi su se počeli topiti, a mi smo to super iskoristili i snimili video koji je obišao svijet - tvrdi Fabris.

Njegov projekt Outdoors Croatia nije komercijalan, ali uz pomoć sponzora može si pokriti troškove.

- Uz to dobijem i najbolju opremu, uređaje i sl. pa na to ne trošim vlastita sredstva. Ovog proljeća mislim više snimati Slavoniju. Napraviti par obiteljskih izleta. Ako je suditi po prošloj godini, pred ljeto će me angažirati ove naprednije turističke zajednice pa ću vjerojatno snimati Kvarner ili Istru - govori.

Kada smo ga upitali što bi preporučio avanturističkim dušama kao što je i on, glasno i jasno je poručio 'izbjegavajte hrvatska središta' te da se upute proučavati hrvatsku prirodu, pogotovo more, koje je najljepše van sezone.

- Svakako vrijedi posjetiti rijeku Krupu i Kudin Most, to je malo poznata lokacija, svega dvadeset minuta hoda od parkinga. Prava zelena oaza usred krševitog kanjona. Svim ljubiteljima prirode bih preporučio da kupe kajak, za naše predivne rijeke je dobar i malo kvalitetniji kajak na napuhavanje, a veslati u uskom, brzom kajaku na moru je neprocjenjiv osjećaj, pravi zen - savjetuje avanturist Ante Tonči Fabris.