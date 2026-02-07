FOTO 200. Samoborski fašnik: Samobor službeno postao Slobodna Fašnička Republika

Program otvorenja bio je bogat i dinamičan – od nastupa glazbenih i plesnih skupina, preko tradicionalnih fašničkih likova, do suvremenih maski koje su se, kao i uvijek, doticale aktualnih društvenih i političkih tema. Posebnu pažnju privukle su raskošne kostimirane skupine, koje su mjesecima pripremale svoje nastupe, potvrđujući da je Fašnik mnogo više od obične povorke – on je rezultat predanog rada, mašte i zajedničkog stvaranja. | Foto: Marko Seper/PIXSELL