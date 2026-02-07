FOTO 200. Samoborski fašnik: Samobor službeno postao Slobodna Fašnička Republika

Uz zvuke glazbe, šarenilo maski i dobro poznatu dozu satire, na Trgu kralja Tomislava u petak je svečano otvoren jubilarni, 200. Samoborski fašnik - najstarija i jedna od najprepoznatljivijih karnevalskih manifestacija
Predajom ključeva grada i simboličnim proglašenjem Slobodne Fašničke Republike, Samobor je još jednom pokazao da tradicija, humor i zajedništvo ovdje idu ruku pod ruku već puna dva stoljeća.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Središnji gradski trg bio je prepun posjetitelja. Građani Samobora, ali i brojni posjetitelji iz cijele Hrvatske i inozemstva, okupili su se kako bi svjedočili početku manifestacije koja je odavno prerasla lokalne okvire i postala nezaobilazan dio kulturnog identiteta grada. Posebna težina ovogodišnjeg Fašnika leži u činjenici da se obilježava njegova 200. obljetnica, čime Samobor potvrđuje status jednog od rijetkih europskih gradova s tako dugom i kontinuiranom karnevalskom tradicijom.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
U svečanom dijelu programa gradonačelnik je, u skladu s višedesetljetnim običajem, predao ključeve grada fašničkim vlastima, čime je na simboličnoj razini vlast u Samoboru prešla u ruke Fašničke Republike. Time je započelo razdoblje u kojem, barem po fašničkim pravilima, vladaju smijeh, ironija i kreativna kritika svakodnevice. Proglašenje Slobodne Fašničke Republike dočekano je pljeskom uz poruku da je upravo humor često najbolji način suočavanja s ozbiljnim temama.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Program otvorenja bio je bogat i dinamičan – od nastupa glazbenih i plesnih skupina, preko tradicionalnih fašničkih likova, do suvremenih maski koje su se, kao i uvijek, doticale aktualnih društvenih i političkih tema. Posebnu pažnju privukle su raskošne kostimirane skupine, koje su mjesecima pripremale svoje nastupe, potvrđujući da je Fašnik mnogo više od obične povorke – on je rezultat predanog rada, mašte i zajedničkog stvaranja.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Jubilarni 200. Samoborski fašnik donosi i niz posebnih programa, izložbi i događanja koji će se tijekom fašničkog razdoblja odvijati na više lokacija u gradu. Organizatori su najavili sadržaje koji će istovremeno odati počast bogatoj povijesti Fašnika, ali i otvoriti prostor za nove interpretacije i generacije koje tek dolaze. Time se, kako ističu, želi naglasiti kontinuitet – poveznicu između prošlih stoljeća i današnjeg vremena.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Samoborski fašnik kroz povijest je bio kroničar društvenih prilika, ogledalo lokalne i šire stvarnosti, ali i mjesto na kojem se njeguje sloboda izražavanja. Upravo je ta sloboda, utkana u samu srž Fašnika, razlog njegove dugovječnosti. U vremenu brzih promjena, Samobor je i ove godine pokazao da tradicija ne mora biti statična – ona se može razvijati, prilagođavati i ostati jednako relevantna.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kako je pala večer, Trg kralja Tomislava pretvorio se u veliku pozornicu otvorenu svima. Smijeh, glazba i maskirani likovi ispunili su središte grada, najavljujući dane u kojima će Samobor ponovno živjeti u ritmu Fašnika. Proglašenjem Slobodne Fašničke Republike započelo je razdoblje u kojem je, barem nakratko, dozvoljeno reći sve – ali uz osmijeh.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
2026. godine, s obzirom na otvorenje 6. veljače, Fašnik traje do Pokladnog utorka, 17. veljače, što znači ukupno 12 dana fašničkog veselja!
Foto: Marko Seper/PIXSELL
