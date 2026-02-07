Obavijesti

FOTO 200. Samoborski fašnik: Samobor službeno postao Slobodna Fašnička Republika

Uz zvuke glazbe, šarenilo maski i dobro poznatu dozu satire, na Trgu kralja Tomislava u petak je svečano otvoren jubilarni, 200. Samoborski fašnik - najstarija i jedna od najprepoznatljivijih karnevalskih manifestacija
Svečano otvorenje 200. Samoborskog fašnika
Predajom ključeva grada i simboličnim proglašenjem Slobodne Fašničke Republike, Samobor je još jednom pokazao da tradicija, humor i zajedništvo ovdje idu ruku pod ruku već puna dva stoljeća. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Predajom ključeva grada i simboličnim proglašenjem Slobodne Fašničke Republike, Samobor je još jednom pokazao da tradicija, humor i zajedništvo ovdje idu ruku pod ruku već puna dva stoljeća. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
