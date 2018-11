Muškarci koji previše vježbaju češće obolijevaju od depresije

Kako upozorava nova američko-norveška studija, muškarci koji su opsjednuti vježbanjem i postizanjem 'savršenih' bicepsa imaju veće šanse da obole od depresije.

Do ove su spoznaje došli znanstvenici s norveškog Sveučilišta znanosti i tehnologije koji su, zajedno sa znanstvenicima s američkog Harvarda, ispitali vezu između vježbanja i mentalnog zdravlja.

Foto: Dreamstime

Zaključili su da muškarci koji su opsjednuti izgledom svog tijela imaju veće šanse da obole od depresije, ali i da u nekom trenutku života počnu previše piti i uzimati razne ilegalne supstance, uključujući steroide.

Osim toga, studija je pokazala da deset posto muškaraca koji pretjerano vježbaju ima i poremećenu percepciju o svom tijelu; uglavnom misle da su predebeli pa žele imati tanje tijelo.

Da bi došli do ovih zaključaka, znanstvenici su o navikama vježbanja i o tome kako vide svoje tijelo ispitali 2460 muškaraca u dobi od 18. do 32. godine života. Kako su napisali u objašnjenju istraživanja, često su nailazili na izjave tipa 'osjećam krivnju ako propustim trening', 'mislim da mi prsa nisu dovoljno mišićava' i 'razmišljam o tome da počnem uzimati steroide' - riječ je o tzv. anaboličkim ili sintetičkim steroidima koji potiču rast i razvoj mišićne mase jer ih tijelo 'zamijeni' za testosteron.

- Problem je u tome što su mladim dečkima; koji obično idu na fakultet, imaju obitelj i/ili karijeru, u fizičkom smislu sve češće ideal profesionalni sportaši poput Cristiana Ronalda. No on je profesionalni sportaš koji živi isključivo od sporta. Neki dečki treniraju kao da su u nogometnom nacionalnom timu, no to ne znači da su profesionalni sportaši - objasnio je voditelj istraživanja dr. Trine Tetlie Eik-Nes i dodao:

- Živimo u svijetu krivih ideala gdje se očekuje da su djevojke mršave i da imaju tanki struk, a da dečki budu mišićavi tipovi širokih ramena. Sada se pokazalo da ti iskrivljeni ideali utječu na muškarce koliko i na žene.

Znanstvenici se nadaju da će rezultati ovog istraživanja ponukati što više roditelja da na vrijeme s djecom razgovaraju o pravilnom i zdravom pogledu na tijelo.

- Roditeljima koji imaju dijete koje svakodnevno 'visi' u teretani, a konzumira samo piletinu, brokule, proteinske napitke i dodatke prehrani, bi se nakon ovog istraživanja trebao 'upaliti unutarnji alarm' - objasnio je jedan od sudionika istraživanja dr. Eik-Nes i zaključio:

- Ako se mladoj osobi sve u životu vrti oko vježbanja, roditelji moraju odraditi svoju ulogu i pitati dijete zašto i za koga trenira; tj. trenira li samo da ispuni svoj ideal dobrog izgleda.