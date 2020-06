'Trebala sam biti i sa ženama': Evo za čim sve ljudi u braku žale

<p>Bez obzira s koliko se godina obavežu na 'ljubav dok ih smrt ne rastavi', mnogi kasnije znaju reći kako su još neko vrijeme trebali biti sami i malo 'živjeti'. Neki od njih nedavno su na blogu Whisper anonimno napisali za čim točno žale - od toga da nisu još malo pričekali pa do toga da nisu sastavili predbračni ugovor. Evo što kažu:</p><p>- Žao mi je što nisam rodila dijete prije nego sam se udala. Moj je suprug krasan ali on od prije ima četvero djece i odlučio je da je 'to za njega to'. Nije mi žao što sam s njim ali bih voljela da sam i ja u brak ušla sa djetetom jer sam se toga odrekla zbog njega - napisala je jedna žena iz Pennsylvanije.</p><p>I dok nju muči što nikad neće biti mama, neke žene imaju nešto prizemnije želje. </p><p>- Voljela bih da sam malo smršavjela prije braka. Gledam slike s vjenčanja i plače mi se kad vidim sebe - piše druga žena anonimno.</p><p>- Žao mi je što nisam prije braka shvatila da je moj suprug psihički bolestan i koliko je teško njegovo stanje. Sad smo već 20 godina u braku i definitivno se osjećam kao da sam tu zaglavila - požalila se žena iz Indiane.</p><p>- Voljela bih da sam prije braka otvoreno svima rekla da sam biseksualna. Čini mi se da me ljudi puno više osuđuju zbog mojih seksualnih sklonosti prema muškarcima i ženama jer imam muža - piše jedna žena iz Gruzije.</p><p>- Da sam bar bolje upoznala muževu obitelj prije nego smo se oženili. Nepodnošljivi su, a da sam to znala možda se ni ne bih odlučila na brak s njim - piše jedna Njemica.</p><p>- Žao mi je što nisam više putovala i bila u vezama s drugim ženama. Često o tome razmišljam ali sad je kasno - požalila se jedna Šveđanka.</p><p>- Trebao sam inzistirati na predbračnom ugovoru. Mislim da ćemo se razvesti a ona će mi pokušati uzeti sve za što sam cijeli život radio - napisao je muškarac iz Velike Britanije.</p><p>- Često mi ljudi kažu 'Vi ste par još od srednje škole, kako je to slatko...', ali ja bih radije da sam još par godina pričekao s brakom, bio bih 'pametniji' - kaže muškarac iz New Yorka.</p><p> - Voljela bih da sam prije braka naučila voljeti samu sebe. Stvarno mislim da me je nemoguće voljeti, a takav je stav uzrokovao dosta bračnih problema - požalila se žena iz Massachusettsa. </p>