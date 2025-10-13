Treća generacija vulkanizera u Čazmi: 'I Niko (3) zna šarafiti!'

Iako nije lako pronaći balans između obiteljskog i poslovnog, Kovačićima ide. Otac Nenad vlasnik je Vulkanizacije Kovačić u Čazmi već 31 godinu, a kad su odrasli, u radionici su krenuli raditi i njegovi sinovi. U posao se prvo uključio stariji sin Marko, koji s ocem radi već 12 godina, a prije godinu dana pridružio im se i mlađi sin i brat Lovro. Iako, priznaje nam Nenad, nije mu to bilo drago. Važan dio tima je i mama Jadranka, koja se bavi uredskim poslovima radionice i računima, a tu je i mali unuk Niko (3) koji je već pravi znalac o ovom poslu.

