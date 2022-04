Trenerica elegancije otkrila: Evo kako prepoznati da se netko pravi bogat, a nema 'za germu'

Šest osobina ljudi koriste kao bi izgledali bogatiji nego što jesu. Anna Bey, koja živi u Londonu, stekla je više od milijun pretplatnika na YouTubeu nudeći savjete za samopomoć onima koji žele poboljšati svoj bonton i kretati se između društvenih klasa.

U svom najnovijem videu, osnivačica 'School of Affluence', objašnjava kako netko tko ima savršen Instagram, tko se ulizuje drugim ljudima i previše ulaže truda u odijevanje možda samo 'glumi da je bogat'. Dodala je i da su bogati ljudi dosljedni u svom ponašanju i da se ne ponašaju kao 'karikature', prenosi Daily Mail.

Previše se trude biti u trendu

Anna objašnjava da ljudi koji se pretvaraju da su bogati mogu izgledati kao da nose uniformu pokušavajući pretjerano se iskazati svojom odjećom. Neki se ne trude pretjerano svojom odjećom impresionirati ljude, to je uobičajeni tajni jezik koji govori kada je netko stvarno bogat. Anna je nastavila objasniti da kvaliteta nečije odjeće također može dati uvid u njihovo bogatstvo.

- Recimo da bi mogli obući elegantno odijelo, možda staviti šešir i obući neke stvarno cool kožne cipele. Ali onda ako zastanete na sekundu, i umjesto da vas zaslijepi čitava ova odjeća, i obratite pozornost na detalje, shvatite da ti gumbi izgledaju vrlo jeftino, a te cipele izgledaju jako loše. Taj šav na blejzeru izgleda vrlo loše kao i tkanina. Ljudi koji imaju legitimno bogatstvo često će nositi barem pristojnu kvalitetnu odjeću osim ako nemaju stvarno loš ukus, što se također zna često događati. Ali ovo je svakako nešto na što treba obratiti pažnju, možda vam neće reći cijelu sliku, ali vam može dati trag - objasnila je.

Perfekcionizam na društvenim mrežama

Vlogerica je priznala da je sumnjičava prema ljudima koji na Instagramu ostavljaju dojam savršeno luksuznog načina života. Rekla je kako ima mnogo istinski bogatih ljudi koji uistinu imaju takve sadržaje na Instagramu i stvarno imaju sve te luksuzne fotografije.

- Ali često istinski bogati ljudi ne žele sebe i sve svoje izložiti na takav način, kao što su fotografiranje na svakom uglu, u svakom privatnom zrakoplovu, automobilu i slične stvari', dodaje.

Hvalisanje u razgovoru

Anna kaže kako hvalisanje određenim načinom života može biti znak da se netko pretvara da ima više nego što je to istina.

- Ovo sigurno može biti zato što je netko nesiguran. Primijetila sam da mnogo puta netko pokušava biti nešto što nije, zato imaju potrebu čavrljati, brbljati o svemu što imaju, a to je tako lažno - napominje. Poput ulizivanja drugim osobama, i hvalisanje je pokazatelj lažnog bogatstva, iako bi to mogli činiti i nesigurni bogati ljudi.

Davanje lažnih obećanja

- Naići ćete na ljude koji su vrlo velikodušni i to je divno. Ali također ćete sresti ljude koji dolaze sa raznim obećanjima koja nikada neće ispuniti. Razbacuju se ovim obećanjima posvuda gdje se žele 'pojačati' i primijetila sam da je to uobičajena osobina ljudi koji su lažno bogati - kaže Anna. Anna je objasnila da su to tipovi osoba poput onih koji često izbjegavaju platiti kada dođe račun.

- Ponekad postoje ovi likovi koji izgledaju kao stvarno vrlo samouvjereni, autoritativni, ali zanimljivo je da kada je u pitanju plaćanje računa ili nestanu, zaborave karticu ili se počnu cjenkati - kaže. Naravno da postoji zaista mnogo stvarno bogatih ljudi koji su škrti. Ali ima i puno ljudi koji se samo pretvaraju da su bogati, ali kada je vrijeme za plaćanje njih nema nigdje, istaknula je Anna.

Nedosljedno ponašanje

Anna je završila video objašnjavajući da ljudi koji su lažno bogati vjerojatno imaju samo jednu od osobina onih koji su istinski bogati.

- Moramo pogledati više stvari i vidjeti kako se to uklapa u cijelu sliku. Ako postoji stalna nedosljednost, onda vam to možda može dati neke naznake da osoba zapravo nije dobrostojeća, već se samo pretvara da je netko tko nije - upozorava ona. Greška koju ljudi čine je ta što gledaju na stvari i ljude samo površno i oslanjaju se na prvi dojam pa pomisle da je to što vide na površini jednostavno tako.

- Ali ono što morate učiniti je uvijek promatrati i sagledavati detalje. Ljudi koji su istinski imućni imaju neki oblik znanja, ophođenja, klase, obrazovanja... Imaju neke zajedničke osobine ponašanja koje dijele imućni ljudi. Lažni bogataši obično imaju samo jednu stranu medalje i često pokazuju samo tu stranu i ništa drugo - ističe Anna.

