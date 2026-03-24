Tri dana besplatnog ulaza u Selfie Muzej u Splitu: Fotkajte se i osvojite nagrade

Povodom početka nove sezone, u Splitu se organizira poseban događaj koji će razveseliti sve ljubitelje kreativnog sadržaja, fotografije i dobre zabave. Riječ je o akciji '3 dana besplatnog ulaza', koja će se održati od 30. ožujka do 1. travnja, u vremenu od 11:00 do 19:00 sati.

Tijekom ova tri dana, svi posjetitelji imat će priliku potpuno besplatno ući u jedinstveni Selfie Muzej, interaktivni prostor koji nudi čak 27 tematskih soba. Svaka od njih osmišljena je kao vizualno atraktivna kulisa koja potiče istraživanje, igru i stvaranje originalnog sadržaja za društvene mreže.

U Splitu je otvoren Selfie Experience Split – novi interaktivni selfie muzej | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Osim besplatnog ulaza, organizatori su pripremili i nagradnu igru. Sve što posjetitelji trebaju napraviti jest objaviti fotografiju iz prostora - i automatski ulaze u konkurenciju za osvajanje vrijednih nagrada.

Ovaj koncept posebno je zanimljiv turistima, mladima i obiteljima, ali i svima koji vole fotografiju i dijeljenje iskustava online. Selfie Muzej ne samo da pruža zabavu, već aktivno doprinosi promociji Splita kao atraktivne i moderne destinacije na društvenim mrežama.

U Splitu je otvoren Selfie Experience Split – novi interaktivni selfie muzej | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ako ste u potrazi za drugačijim izlaskom, dobrim fotkama i šansom za osvajanje nagrada, ova tri dana u Splitu svakako vrijedi iskoristiti.

