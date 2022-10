Tri hrabre Hrvatice: 'Same smo uspjele otkriti svoj rak dojke'

U životu sam nailazila na mnoge poteškoće, do ničeg nisam dolazila lako i ni mi nije bilo servirano, pa sam naučila da moram biti veliki borac. Iskustvo me naučilo da mogu pasti na koljena, ali nikad na pod, a odmah ustanem, otresem prašinu i idem dalje. Tako je bilo i kad sam se suočila s dijagnozom raka dojke. Nisam to uopće doživjela kao bolest, niti sam se ponašala kao bolesna osoba, samo sam 'otresla prašinu s koljena' i rekla: 'Idemo dalje, dok god je rješivo, dobro je – to nije problem', priča Sandra Radović, ginekologinja u KB Sestre milosrdnice sa subspecijalizacijom iz ginekološke onkologije, koja se s tom dijagnozom suočila prije punih 8 godina.