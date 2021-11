Naše karijere nisu samo posao, a ponekad se uz njih vežemo do te mjere da postanu dio našeg identiteta. Razlog razočaranja je u činjenici da su ona zapravo odbijenice. A kad se naš identitet veže uz posao, onda odbijenice teško prihvaćamo, piše DarlingMagazine.

Tijekom najtežih trenutaka u karijeri prijatelji o obitelj najčešće će vas pokušati utješiti riječima da je tako moralo biti, da nas iza ugla čeka nešto bolje ili da se sve odvijalo u pogrešnom trenutku. Iako valja cijeniti sentiment iza takvih izjava, to nije nešto što želite čuti u trenutku dok trpite gorko razočaranje.

S vremenom, neugodan će osjećaj izblijedjeti, a u ovakvim riječima ipak ćete pronaći utjehu. Dapače, one mogu biti dio vašeg mehanizma obrane i iz njih možete naučiti kako se nositi sa razočaranjem.

Lakše je ako pomislite na širu sliku i shvatite da je odbijanje ponekad zdrav dio iskustva života. Razočaranje je način kako možete shvatiti što zapravo želite od svoje karijere, a to je osjećaj koji će vas motivirati da idete dalje.

Problem je što oporavak mnogi neće doživjeti bez negativnih osjećaja. No uz ova tri načina možete započeti putovanje i naučiti kako se oporaviti od razočaranja u poslu, ali i u životu:

1. Ne okrećite se negiranju

Ako negirate situaciju kada se suočavate sa razočaranjem, povezujete ga sa svojim unutrašnjim strahovima i osjećajem vlastite vrijednosti. To je ono što nas povezuje sa strahom i boli. Zato treba zaboraviti i ne dopustiti da ta situacija utječe na naš oporavak i učenje.

Svi smo često negirali situaciju sa kojom smo se suočili, no to nas je samo guralo još dublje u očaj, tugu i samoću. Prihvatite svoje osjećaje. Čak i jednostavne rečenice poput one da ste tužni ili da ste se nadali da će projekt uspjeti i baš je šteta što nije, pomažu da se nosite sa tugom, odbacite negiranje i prihvatite stanje.

2. Ostanite znatiželjni oko svojih osjećaja

Izbjegavanje ili negiranje razočaranja umanjuje našu otvorenost i kapacitet da podnosimo ranjivost. Ako razočaranje prihvatimo kao emocionalno stanje koje nam omogućuje dublji uvid u svoje osjećaje, to će nam pomoći da shvatimo i zašto se tako osjećamo.

Iako je možda riječ o pomalo neugodnom iskustvu, ono može biti lijepo i ostavlja vam prostora za rast. Obično podrazumijeva sagledanje naših najranjivijih dijelova i razumijevanje zašto je trenutačno iskustvo otvorilo emocionalnu ranu. Znatiželja je ključna jer zahvaljujući njoj možete odagnati osjećaje koji vam govore da ste zaslužili razočaranje ili da ionako niste bili dovoljno dobri da biste ostvarili cilj.

Znatiželja o sebi i svojim osjećajima pomaže vam vratiti se na put na kojem istražujete, otvoreni ste i empatični te ljubazni.

3. Kad ste spremni, prebacite fokus

Lijepo je osjećati, no da biste napredovali, morate ih prerasti. Kad ste si dali dovoljno vremena za prihvaćanje razočaranja, preusmjerite svoju pažnju na druge stvari. Razočaranja nam često govore da idemo u dobrom smjeru. U konačnici, ako niste zapravo željeli to promaknuće, posao sa klijentom i slično, ne biste se uzrujavali što niste ostvarili taj cilj. I to je uzbudljivo. Mnogi ljudi ni ne znaju što žele, ap je s jedne strane razočaranje nešto što vas usmjerava i govori vam: To je ono što želim.

Stoga čvrsto zgrabite taj osjećaj i iz njega naučite sve što možete o sebi. Neka su razočaranja duboka i važno je biti nježan prema sebi kad prolazimo kroz taj proces. No naučiti kako prihvatiti razočaranje ključan je korak prema oporavku. To nam omogućuje jasniju sliku budućnosti i vlastite životne prioritete.