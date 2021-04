Mojoj Marijeti rana intervencija više i nije toliko potrebna, no osjećam moralnu i ljudsku potrebu da zbog druge naše djece i roditelja ne odustanemo. Zato ćemo još jednom graditi 'Sobu čuda', ovoga puta od prave cigle, kaže Dijana Smajo, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, majka 17-godišnje Veronike i Marijete (15,5), djevojke s autizmom i epilepsijom, zbog koje se ona i suprug znaju šaliti da su 'ljudi iz sjene'.

Marijeta ima posebnu vrstu epilepsije i česte epileptične napade, posebno noću. No, oni su preko dana posebno opasni jer postoji velika opasnost da padne i povrijedi glavu, pa su stalno uz nju, kao sjene. Država 'ne prepoznaje' potrebu da Marijeta dobije odgovarajuću kacigu, kao pomagalo koje bi bilo dostupno preko HZZO-a. Tako će ju roditelji nabaviti sami, iz SAD-a. Jer, ponekad u 10 minuta zna imati i po sedam, osam epileptičnih napada i strah od toga da će se povrijediti ne daje im prostora niti da udahnu, priča majka uoči Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, koji ove godine simbolično pada na Veliki petak, dan kalvarije.

Prvu Sobu čuda, u sklopu koje je djeci s različitim vrstama invaliditeta bila osigurana podrška stručnjaka, Udruga je uredila prije četiri godine, u prostoru koji su dobili od Grada Siska, priča Dijana Smajo. Zahvaljujući donacijama, sami su skupili oko 800.000 kuna, koliko je trebalo da se uredi i opremi oko 100 četvornih metara prostora.

Štoviše, kako nikako nisu mogli dobiti ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kojim bi se Sobi čuda priznao status pružatelja usluga u socijalnoj skrbi, čime bi država preuzela financiranje plaća stručnjaka, sami su kroz sve te godine namicali sredstva i za to, dijelom iz participacija roditelja, dijelom zahvaljujući podršci Unicef-a i projektima.

Sami financiraju plaće stručnjaka

- Zbog toga nam je cijelo vrijeme bilo teško dobiti stručnjake. U Hrvatskoj ionako ima premalo logopeda, a i oni koji postoje nerado će doći raditi ako im ne možete zajamčiti plaću – kaže.

No, nisu se predavali, jer bio je to jedini centar te vrste u Sisačko-moslavačkoj županiji kojim su značajno olakšali situaciju roditeljima. Prije nego što se otvorio, većina njih je najmanje dva puta tjedno putovala po sat i pol vremena u Zagreb i još toliko nazad, da bi s djetetom prošli 40 minuta terapije. I baš kad su 4. prosinca 2020. proslavili četiri godine od useljenja, potres koji je pogodio Baniju 28. prosinca nanio je prve značajne štete na zgradi, a onaj 29. prosinca doveo do toga da dobije crvenu naljepnicu. Više je ne mogu koristiti. Ali, nisu se predali.

- Čim je bilo moguće, Sobu čuda preselili smo u 30-ak kvadrata Male kuće, prostora koji Udruga otprije koristi u Petrinji, kako bi omogućili da stručnjaci nastave raditi s djecom dok se ne pronađe rješenje. Teško je, jer se tamo zbog manjeg prostora i epidemioloških mjera sada radi s puno manje djece, ali ipak radi – kaže Dijana.

Razgovor s gradonačelnicom o mogućnosti da se zgrada centra obnovi pokazao je da se ne zna kad će to biti moguće, jer je riječ o zaštićenom kulturnom dobru. No, ponudila im je rješenje, pa planova ne nedostaje.

- Ovih dana s Gradom Siskom potpisujemo ugovor o ustupanju zemljišta na kojem možemo izgraditi potpuno novi centar – kaže mama Smajo.

Ovog puta gradit će zgradu od dvjestotinjak četvornih metara, što bolje pokriva potrebe, kaže majka, navikla da borba svakog dana počinje ispočetka. Još od prvih dana u rodilištu, kad je tražila razumijevanje i podršku od neonatologinja za sumnje da s Marijetom nešto nije u redu, pa do niza pregleda i pretraga, te njezine nejasne kliničke slike koja je otežavala postavljanja prave dijagnoze, sve do izostanka podrške koja bi roditeljima djece s tako teškim poremećajima olakšala život.

Samo jedno od osmero djece ostvari ranu intervnenciju

Slično iskustvo prošla je Sandra Kolak, medicinska sestra i tajnica Udruge za autizam Zagreb.

- Zbog komplikacija na porodu, moja Ana je imala hipoksiju, pneumotoraks i krvarenje u mozak. Dugo je bila u inkubatoru. Prve prognoze su bile loše, no pri otpustu iz bolnice nije proglašena neurorizičnom. To je bio prvi propust struke. Bojala sam se za njezin razvoj, iako je do prve godine uredno prohodala i počela pričati. S dvije godine govor joj počinje stagnirati i javljaju se drugi simptomi, kao što su eholalije, preosjetljivost na senzorne podražaje, nesanice i izostanak pogleda u oči. Prije 20-tak godina najveći stručnjaci u Zagrebu su to prozvali 'usporen razvoj govora', a na moju sumnju da se možda radi o autizmu reagirali su vrlo neprofesionalno – priča.

Upravo to banaliziranje simptoma autističnog poremećaja i nedostatak kvalitetne rane intervencije onemogućavaju razvoj maksimalnih potencijala te djece i dovode do razvoja težeg invaliditeta u odrasloj dobi, a mladi roditelji i danas često nailaze na slične probleme, kaže. Još uvijek puno pedijatara ne prepoznaje rane simptome poremećaja autističnog spektra.

- Dobra je vijest to da je nedavno u nekim bolnicama postao dostupan dijagnostičko opservacijski protokol ADOS na uputnicu i to je korak naprijed. Prije nego dobijete pravu dijagnozu zapravo ne možete ni početi s adekvatnim terapijama. Te terapije se nazivaju rana intervencija, no prema izvješću Unicefa za 2019., u Hrvatskoj je ona bila dostupna tek jednom od osmero djece s poremećajem iz spektra autizma. Taj podatak je poražavajući i govori sve o lošem sustava podrške i pomoći, pogotovo izvan većih gradova – priča.

Dodaje kako je, uz to što su im trebale godine da dođu do dijagnoze, trebalo i nekoliko godina da cijela obitelj shvati i prihvati svu težinu i izazove autizma, bez podrške.

Obje mame kažu kako su imale sreću jer su te poteškoće ojačale njihove obitelji, iako je puno onih koje se raspadnu.

- Školovanje je bilo traumatično i dovelo je do teške regresije od koje se još oporavljamo. Integracija u redovne škole je dobro zamišljena, ali u praksi je prečesto loše izvedena, na veliku štetu te djece. Učitelji, profesori pa i stručna služba škola nisu dovoljno educirani o autizmu – upozorava Kolak, dok Dijana Smajo kaže kako je s integracijom Marijete u vrtić i školu imala pozitivna iskustva.

No, to najčešće ovisi o spremnosti samih teta i učitelja u čiji razred dijete stigne da istražuju i rade na sebi i češće je iznimka nego pravilo, kažu.

Socijalna izolacija u kojoj ni škole ne pomažu

- Roditelji su zbog nemogućnosti upisa djece u vrtiće, loše podrške u školama i nepostojanja socijalnih usluga u zajednici često prisiljeni davati otkaze, ili tražiti status roditelja njegovatelja, koji im ugrožava financijsku egzistenciju i dovodi u opasnost od siromaštva, no često nemaju druge, kaže Sandra Kolak.

Ako, pak, koriste taj status, gubi se niz prava koja bi djeca ili odrasle osobe imale. Štoviše, kod težih problema škole nerijetko donesu preporuku da se djeca školuju od kuće, tako da im dolazi učiteljica, što za roditelje znači da 24 sata na dan moraju biti uz djecu, kaže Sandra Zrinšćak, mama autističnog 15-godišnjaka Filipa.

- Naš najveći problem trenutno je Filipova škola, specijalna škola Nad lipom, gdje se komunikacija dosad svodila uglavnom na to da nam kažu da je Filip bio dobar u školi. Odjednom, više nije dobro dijete. Kreću ispadi, a najgore je što sada i on više ne želi ići u školu. Problem je u sustavu koji nam u takvoj situaciji ne pruža podršku i vjerojatno će sve riješiti nastavom u kući, koja će nas dodatno izolirati – priča mama Zrinšćak.

Ustanove koje bi trebale pomoći roditelju nemaju sluha, slabo su educirane, ne žele promjene i ostale su na razini iz vremena kad je njen Filip rođen, smatra.

- Sve se svodi na to da moram prijeći na status roditelja njegovatelja, jer ne mogu izaći s posla na svaki poziv kad Filip nije dobar u školi i treba doći po njega – dodaje.

Prisjeća se kako se prije otprilike 13 godina suočila s dijagnozom, te kako joj je prva pomisao bila kako će se društvo odnositi prema Filipu.

- Prošli smo svašta, njegov autizam nas je već djelomično socijalno izolirao, tako da mi je smiješno kad čujem da nekome tijekom lock downa nedostaju kafići. Filip je autistični neverbalni dječak, naoko urednog izgleda, no svakodnevna hiperaktivnost i nepoželjna ponašanja udaljavaju nas od normalnog života koju vode obitelji s djecom urednog razvoja. Sve više upada u oči i često slušamo uvrede u parku, u stilu 'što se ima ljuljati na ljuljačci, to više nije za njega'. A, opet, ima potpuno nepoznatih ljudi koji me znaju pitati je li mi teško – kaže majka, koja zbog statusa njegovatelja praktično nema pravo ni na kakvu podršku institucija i države. Čak ni mogućnost da netko stručan barem na 4 sata tjedno preuzme brigu o djetetu, ne da bi predahnula, nego da može obaviti ono što treba.

- Ne, nema te opcije, iako bi ponekad dobro došla. Na primjer, kad trebam otići na pregled, ili zubaru, jer to mogu obaviti samo ako suprug može uzeti slobodan dan, ili kad je Veronika slobodna – komentira to Dijana. Trude se ne opterećivati stariju kći, jer je ionako zbog njihove posvećenosti Marijeti cijeli život bila zakinuta za dio roditeljske pažnje.

- Šteta je što država zanemaruje činjenicu da, uz bolesnu, imamo i zdravu djecu kojoj se treba posvetiti. To je jedan od razloga zbog kojih bi nam bila potrebna veća podrška, u smislu da barem povremeno možemo ostvariti pomoć u kući – dodaje Dijana.

Što kad roditelja više ne bude?

Poseban problem roditeljima djece s invaliditetom, pa i one s autizmom, predstavlja činjenica da ne postoje odgovarajuća rješenja za skrb o njima kad roditelji to više ne budu mogli, odnosno kada ih ne bude. Prije nešto više od 20 godina u Hrvatskoj se krenulo s pilot-projektima stambenih zajednica, u okviru kojih bi se oni osposobljavali za samostalan život, uz svakodnevni nadzor i podršku stručnjaka, no tih zajednica je daleko premalo.

- Udruga za autizam Zagreb, jedina je udruga u državi koja ima dvije stambene zajednice za odrasle osobe s autizmom već 10 godina. Trenutno je u izgradnji treća, koja se u potpunosti financira sredstvima EU fondova. Uz smještaj, u toj kući će biti organizirana i usluga rane intervencije. To je model po kojem bi država trebala rješavati pitanje skrbi za odrasle osobe sa autizmom koje nisu u mogućnost samostalno živjeti. No, zbog nepostojanja sustavne podrške od strane države taj posao su morale preuzeti roditeljske udruge – ističe Sandra Kolak. Dodaje kako će se, ako se uskoro ne krene ozbiljno pristupati rješavanju nagomilanih problema oko autizma, na Svjetski dan svjesnosti o tom poremećaju, umjesto plavih simbolično puštati crni baloni.

Najčešće rješenje za odrasle osobe s autizmom o kojima obitelj više ne može brinuti je posve neprimjereni smještaj u domovima umirovljenika, ili ustanovama socijalne skrbi, u kojima s vremenom gube i ono što su uspjeli postići u vrijeme dok se ulagalo u njihov razvoj. Roditelji sami pokreću stvari. Tako Dijana Smajo sa svojom Udrugom već nekoliko godina 'gura' projekt inkluzivne samoodržive farme, u okviru kojega bi osobe s invaliditetom mogle uzgajati domaće životinje i saditi voće i povrće za prodaju, kako bi mogli financirati život u zajednici.

Projekt inkluzivne i samoodržive farme

- U suradnji s Društvom za socijalnu ekologiju 'Zeleno zlato' već smo započeli sa sadnjom povrća i imamo veliku podršku zajednice. U prvom koraku tu bismo u drvenoj kućici uredili priručnu kuhinju, u kojoj bi se moglo kuhati od ubranih proizvoda, te postavili sanitarni kontejner prilagođen osobama s invaliditetom. Na tom terenu postoji zgrada koja bi se mogla iskoristiti za poludnevni boravak, no nakon potresa zahvat će biti puno veći nego što smo planirali, jer treba učvrstiti zidove – priča majka o snu koji bi omogućio da roditelji jednoga dana s kćeri ili sinom usele u taj prostor i pripreme ih za rastanak i samostalan život kad jednom ostanu sami.

Majčine riječi tu se pomalo gube. Teško je govoriti o tome, pogotovo kad se zna da i za taj projekt Udruga sama mora osigurati novac. No, kao što smo vidjeli kad je riječ o Sobi čuda, čuda jesu moguća.

Svi koji žele uplatiti donaciju za izgradnju nove Sobe čuda mogu to učiniti na žiro račun Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, s naznakom 'donacija za Sobu čuda', na račun u RBA: IBAN: HR3324840081105429603.