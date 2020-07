Tri žene su ispričale kako im je najbolji prijatelj postao partner - i otkrile dobre i loše strane

<p>Muško ženska prijateljstva znaju završiti ljubavnom vezom. Ponekad to ispadne jako dobro, no događa se i da se ljudi jako razočaraju pa nakon toga više nemaju ni prijatelja, niti ljubavnog partnera.</p><p>Neki su podijelili svoja iskustva za <a href="https://www.huffpost.com/entry/i-dated-my-best-friend-and-it-only-lasted-two-days_b_58e3c7c8e4b02ef7e0e6e107?utm_hp_ref=relationships&guccounter=1" target="_blank">Huffington Post</a>, izdvojili smo priče od tri žene:</p><h2>Cassie: Zajedno smo više od pet godina</h2><p><em>Bili smo prijatelji godinu dana, a u ljubavnoj vezi više od 4,5 godine. Tada smo prekinuli na šest mjeseci i ponovno završili zajedno. Sada sam prilično sigurna da je to zauvijek. Brak je naša budućnost i osjećam se prilično čudno. Nekako ne mogu dočekati sve što je pred nama, podizanje djece itd.</em></p><p>POGLEDAJTE VIDEO Zašto je važno čuvati dobre prijatelje:</p><h2>Chelsea: Postao je sasvim drugi čovjek</h2><p><em>Nakon samo nekoliko mjeseci, postao je sasvim drugačiji od čovjeka kojeg sam poznavala dok smo bili prijatelji. Postao je nevjerojatno posesivan, želio je cijelo vrijeme znati gdje sam i nije volio da izlazim bez njega. Vrlo brzo je počeo govoriti o braku i djeci dok se u mojoj glavi sve češće javljala misao 'Bježi odavde!'.</em></p><p><em>Nekoliko mjeseci sam pokušavala popraviti naš odnos, čak sam predložila da odemo savjetniku za veze, ali to je samo pogoršalo stvari. Sve je eskaliralo kada je hakirao moj e-mail i pročitao poruke koje sam slala prijateljici u kojima joj govorim o svojoj zabrinutosti za vezu i njegovo ponašanje.</em></p><p><em>Poludio je. Optužio me za izdaju njegovog povjerenja i rekao mi da odem. Morala sam ga blokirati na društvenim mrežama i sada već više od pet godina ne razgovaramo.</em></p><h2>Christine: Seks je bio zbilja grozan</h2><p><em>Kada smo napokon postali bliski, seks je bio toliko loš da sam se jedva usudila pogledati ga u lice. Pokušala sam prekinuti tu vezu bez spominjanja razloga, ali uslijedile su njegove očajničke SMS poruke u kojima mi govori kako je mislio da imamo nešto posebno, da ne razumije što je krivo napravio itd. To je trajalo nekoliko tjedana.</em></p><p><em>Ponekad bi naletjeli jedno na drugo dok smo bili u društvu zajedničkih prijatelja, ali smo našu tajnu skrivali od njih. I danas se još uvijek povremeno sretnemo i osjećam se toliko neugodno da jedva progovorim koju riječ s njim.</em></p><p> </p>