Trik? Zašto vojvotkinja Kate na slikama nikad ne izgleda čudno

Kate nikad ne ispada nespretno ili čudno na fotografijama zato što itekako pazi kako se kreće, u kojoj je pozi te ni u jednom trenutku ne zaboravlja ključne savjete ponašanja pred kamerama

<p>Kate Middleton često je u situacijama u kojima je fotografiraju sa svih strana, no ona nikad ne djeluje nespretno ili čudno, njezine su poze i pokreti promišljeni do detalja.</p><p>Myka Meier, stručnjakinja za protokole i ponašanje u javnosti, objasnila je zašto je to tako i što Kate zapravo svjesno radi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veza između Hrvatske i britanske kraljevske obitelji</strong></p><p>- Kate uvijek ima malu torbicu, taj način nošenja zovemo Cambridge. Naime, bitno je da je drži s dvije ruke, a pritom su prsti prema dolje. Ova je poza odlična i kad ne znate što s rukama, a pogotovo kada ste nervozni - istaknula je Meier.</p><p>Kate, naime, često stoji pred kamerama te sama činjenica da je dio kraljevske obitelji ima niz pravila koja su razrađena do detalja, pa i način na koji stoji.</p><p>Iako mnogi malu clutch torbicu stave pod rame, stručnjakinja ističe da to nije poželjno.</p><p>- Ovu pozu koristi Kate kad hoda, stoji ili priča s nekim. Ključno je da torbicu držite s obje ruke, a ne jednom - otkrila je Meier za The <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12586298/kate-middleton-cambridge-carry-bag-technique/">Daily Mail.</a></p>