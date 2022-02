Za većinu ljudi kuhinja je srce doma. Tu se okupljaju obitelji na obroku, djeca rade svoje zadaće, a igraju se i igre, pričaju priče. Ovo prometno područje može se prilično brzo zaprljati, ali budući da je njegova glavna funkcija - mjesto za sigurno pohranjivanje i pripremu hrane, iznimno je važno da uvijek bude i ostane čista.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dobra vijest je da možete lako naučiti kako očistiti kuhinju. Zapravo, može biti prilično jednostavno kada slijedite prave korake. Bilo da želite saznati kako očistiti nehrđajući čelik ili kako očistiti perilicu posuđa, postoje načini koji nisu pretjerano komplicirani. Samo zapamtite da je ključno održavati dosljedan raspored čišćenja za sebe i svoju obitelj. Zatim, nakon što očistite kuhinju, možete početi raditi na njezinoj organizaciji.

Rasvjetna tijela

Većina profesionalnih čistača počinje od vrha i ide prema dolje. Na taj način sva prašina i krhotine padaju na tlo, objašnjava Sarah Karakaian, savjetnica za iznajmljivanje kuća koja koristi svoje znanje čišćenja i uređenja, kako bi pomogla klijentima da poboljšaju svoje nekretnine za iznajmljivanje.

- Posljednje što želite učiniti je provesti sat vremena brišući pod samo zbog prašine s vrha rasvjetnog tijela ili ormarića koja je pala na pod - kaže ona.

Način čišćenja rasvjetnog tijela ovisit će o vrsti. Lustere je moguće poprašiti ili poprskati otopinom za čišćenje kristala, dok se ostala rasvjetna tijela mogu obrisati octom i krpom od mikrovlakana. Sigurnosti radi, prije čišćenja bilo kojeg rasvjetnog tijela, provjerite je li isključeno i je li žarulja hladna. Ako vam je potrebna pomoć da dođete do njega, koristite ljestve, a ne kuhinjsku stolicu ili neki drugi komad namještaja.

Ormari

Nakon što ste očistili rasvjetna tijela, krenite od vrha svojih ormarića. Obrišite prašinu s vrha krpom od mikrovlakana i prođite niz vrata ormarića. Da biste uklonili masnoću, otiske prstiju ili bilo koje druge mrlje, pokušajte oprati vrata s nekoliko kapi deterdženta u vodi i krpom od mikrovlakana.

- Izbjegavajte abrazivne proizvode za čišćenje koji bi mogli oštetiti završnu obradu vašeg ormarića - kaže Karakaian.

Obratite posebnu pozornost na one koji se nalaze u blizini štednjaka, pećnice i mikrovalne pećnice jer na njima može biti poprskana hrana. Još jedno područje na ormarima koje se često zaboravlja su detalji od drveta, kaže Karakaian.

- Ova uska mjesta mogu postati jako prašnjava - dodaje.

Čista, meka četkica za zube i mješavina sapuna za suđe mogu vam pomoći da očistite kutke i rupe.

Radne ploče

Za čišćenje radnih ploča od prirodnog kamena, poput kvarca ili granita, koristite jednostavan sapun za suđe i vodu, te nježno isperite sve čestice mekanom krpom od mikrovlakana; nikada ne koristite grubu, abrazivnu spužvu. Isti postupak vrijedi i za drvene pultove.

Umivaonik

Za čišćenje kromiranih, nehrđajućih čelika ili metalnih završnih obrada na sudoperu, Karakaian voli sredstvo za čišćenje takvih površina ostaviti da djeluje nekoliko minuta prije nego što ga obriše krpom. Iznenadili biste se koliko se prljavštine nakuplja neposredno uz odvod, stoga posvetite malo više pažnje tom području. Za prirodnu alternativu, pospite malo sode bikarbone, ostavite da odstoji minutu ili dvije, a zatim istrljajte. Kada ste već kod toga, ne zaboravite očistiti i dezinficirati svoje smeće.

Perilica suđa

Dubinsko čišćenje perilice posuđa oduzima malo vremena i malo fizičkog napora, ali srećom, ne mora se raditi prečesto - trebalo bi to raditi otprilike jednom mjesečno, ovisno o modelu i vrsti vode koju imate. Eksterijer je, međutim, sasvim druga priča. Otisci prstiju, prskanje ulja i hrane i mrlje od tvrde vode lijepe se kao ludi za nehrđajući čelik. Stručnjakinja za čišćenje Mary Gagliardi predlaže brisanje vanjštine specijaliziranom krpom, obraćajući posebnu pozornost na područja oko brtve, koja imaju tendenciju da sadrže bakterije, i šarke do kojih je teško doći.

Ploča štednjaka

Čišćenje ploče štednjaka je od vitalnog značaja - ne samo zato što prljava ploča štednjaka izgleda loše, već i zato što ostaci hrane sadrže bakterije i mogu dovesti do nakupljanja masnoće, kaže stručnjak Johnny Pallares. Bakterije, osobito iz sirove piletine, mesa ili morskih plodova, mogu dovesti do trovanja hranom, dok masnoća može dovesti i do požara. Zato morate uvijek čistiti i dezinficirati ploču štednjaka. Kako ćete očistiti štednjak ovisi o tome koju vrstu ploče imate. Općenito, topla voda s nekoliko kapi sapuna i ručnik od mikrovlakana su dovoljni. Za stvrdnute mrlje od hrane na staklenoj električnoj ploči za kuhanje, upotrijebite malu britvu kojom ćete nježno očistiti to mjesto, kaže Karakaian.

Hladnjak

Planirajte čišćenje vanjskog dijela hladnjaka na tjednoj bazi kako biste obrisali mrlje i otiske prstiju, posebno na ručkama i oko njih. Voda i sapun za suđe te ručnik od mikrovlakana djeluju za nehrđajući čelik. Što se tiče unutrašnjosti, pokušajte čistiti hladnjak jednom mjesečno tako što ćete ukloniti svu hranu i baciti sve što je staro ili je rok istekao, a zatim prebrisati police i ladice, piše MSN.

Podovi

Prvi korak u čišćenju kuhinjskog poda je temeljito metenje ili usisavanje. Zatim koristite tanki dodatak i usisajte sve pukotine i kutove. Svakako to napravite ispod pećnice i hladnjaka, kao i na drugim mjestima gdje mrvice često slijeću. Ako na podu imate pločice, umutite gustu pastu od sode bikarbone i vode i prebrišite krpom od mikrovlakana. Klizite krpom po podu, slijeva nadesno i odozgo prema dolje, hvatajući svu prašinu i druge čestice. Usisajte sve što se ne lijepi za krpu.

Mikrovalna

Što je češće koristite, više ćete morati čistiti mikrovalnu pećnicu. Ako je samo blago prljava, pokušajte s jednostavnim sapunom i vodom, iznutra i izvana. Ako iznutra ima masnoće ili ostataka hrane, napunite posudu za mikrovalnu jednakim dijelovima octa i vode, stavite je unutra i zagrijavajte jednu minutu, kaže Karakaian. Pustite da stoji još jednu minutu prije nego što je pažljivo uklonite - moglo bi biti vruće. Ovim postupkom se otpušta sva prljavština zalijepljena sa strane i s vrha pećnice pa bi brisanje trebalo biti lakše.

Aparat za kavu

Iako su točni koraci koje ćete poduzeti za čišćenje aparata za kavu malo drugačiji, ovisno o tipu aparata koji imate, opća ideja je ista. Imajte pri ruci bijeli ocat - siguran je za hranu i dobar za čišćenje i unutrašnjosti i eksterijera vašeg aparata za kavu. Uvijek prvo provjerite korisnički priručnik za svoj model. U većini slučajeva možete koristiti otopinu octa za čišćenje unutrašnjosti vašeg uređaja i uklanjanje kamenca. Za čišćenje vanjske strane aparata od nehrđajućeg čelika ili plastike, napravite mješavinu jednog dijela octa s jednim dijelom vode, zatim ga poprskajte te obrišite sve mrlje od kave i otiske prstiju. Ako je vaš vrč pogodan za pranje u perilici posuđa, prođite ga kroz ciklus.