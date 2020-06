Trikovi kako odjećom prikriti višak kila i dobiti vitkiji izgled

Prava kombinacija: Stilisti putenim ženama savjetuju izbjegavanje bijele, a umjesto nje nude mornarskoplavu te kažu da se jednobojna monotonija može razbiti nakitom

<p><em><strong>Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/oprastanje-put-do-mirnijeg-zivota-sa-sobom-i-s-drugima-694652">Opraštanje je put do mirnijeg života sa sobom i drugima</a></strong></em></p><p>Samopouzdanje je nešto najseksepilnije što žena može imati. A njegov je najveći neprijatelj višak kilograma. Osim mantre “dijeta-teretana“, stilisti otkrivaju kako odjećom uspješno “skinuti“ kilograme. Visoke će potpetice ekspresno skinuti dva i pol kilograma, a hlače koje dopiru točno ispod gležnja čak četiri i pol.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Modni dodaci koji štete zdravlju:</p><p>Napominju kako je apsolutno zabranjeno nositi: preveliku odjeću jer dodatno proširuje, bijelo od glave do pete, prekratke jakne, vrećaste hlače s velikim džepovima, bermude, elastične materijale koji se pripijaju uz kožu, horizontalne pruge, jastučiće na ramenima, različite uzorke i tunike. </p><p>Da ne bi sve ostalo na modnim zabranama, stilisti ističu kako punije dame mogu birati između bezbroj opcija koje će ih učiniti vitkijima. Crno od glave do pete dobro je poznat trik, ali da ljudi ne pomisle kako ste u žalovanju ili upravo prolazite gotičarsku fazu, slobodno posegnite i za tamnosmeđom, mornarskoplavom ili ugaslocrvenom. </p><p>Odijevanje u jednoj boji izdužuje figuru, a jednobojnu monotonost uvijek možete “razbiti“ nakitom, savjetuju stilisti. Suknje pristaju uz ženske obline pa nećete pogriješiti ako se odlučite za onu A-kroja ili tulipan-suknju. I jedan i drugi kroj stilski uspješno prikrivaju nedostatke. Uložite u dobre traperice i pri njihovu biranju budite iskreni prema sebi uz misao “ni mršavicama sve ne stoji dobro“.</p><p>Uske hlače ne smiju biti preuske, a visoke pete popravit će svaku kombinaciju. Dobitna kombinacija za večernji izlazak svilena je dekoltirana bluza koja nije preduga i sako koji je nešto kraći od bluze. Neka sako bude jednobojan. </p><p>Scarlett Johansson svakako nije mršavica nego mlada žena svjesna svog seksepila. Bujne grudi i stražnjicu pretvorila je u adute i oblači se potpuno nesputano. Zbog toga je vole i muškarci i žene. Boemski šik katkad napusti u korist ovakve klasične odjevne kombinacije s tulipan-suknjom. Cipele na petu će uspješno izdužiti svačiju figuru. Ako niste pobornica visokih peta, odaberite srednje. </p><h2>Skrivanje mana bojama</h2><p>Prema kromoterapiji, disciplini koja se bavi proučavanjem utjecaja boja na organizam, crvena simbolizira vitkost. Nošenje crvene savjetuje se pri mršavljenju i pojačavanju vitalnosti, a toga su svjesne i svjetske zvijezde pa je mahom biraju za važne premijere. Osim seksi crvene koja jamči vitkost, stilisti hvale i plavu, ljubičastu te smeđu jer vješto skrivaju mane i stvaraju iluziju vitkosti. Preporučuju izbjegavanje bijele i kaki boje jer vizualno povećavaju. Primjerice bijela bluza neće uspješno sakriti prejak gornji dio tijela, kao što ni kaki hlače neće suziti široke bokove. </p><p>Jarke boje privlače pozornost na dio tijela na kojem se nose pa ako želite sakriti trbuščić, odaberite majicu neutralne boje, a hlače mogu biti neke vesele nijanse. Ako ste jači u donjem dijelu tijela, obrnite ovu kombinacija jarko-neutralno. Ne kombinirati svijetli top s tamnim hlačama još je jedno pravilo koje pomaže da se izduži figura. Takva će kombinacija figuru “prepoloviti“ i učiniti ženu nižom. </p><p>Najprovjerenija varijanta koja sužava je monokromatska jer stvara vizualnu okomitu liniju koja “izdužuje” tijelo. Najveća je pogreška pravilo o “jednoj boji od glave do pete” pretvoriti u “jedan print od glave do pete”. Stoga cvjetnu bluzu nipošto ne kombinirajte s cvjetnim kapri-hlačama osim ako ne želite izgledati kao golema livada. </p><h2>Modni dodatci</h2><p>Torbica srednje veličine, ogrlica s većim privjeskom i glomazan sat dobro “balansiraju” puniju figuru. Pri biranju modnih dodataka za dame s oblinama veličina je bitna. Točnije, trebalo bi izbjegavati premale torbice ili pretanko remenje jer dodatno skreće pozornost na puniju figuru. </p><h2>Izduživanje dekolteom </h2><p>Beyoncé se svrstava među putene ljepotice koje se ponose oblinama, no i ona katkad poželi “izdužiti” figuru crvenom. Sjajan efekt postigla je dubokim dekolteom.</p><h2>Oprezno s printevima</h2><p>Jače djevojke trebaju biti oprezne sa šarenim printevima, upozoravaju stilisti. No to ne znači da ih potpuno trebaju izbjegavati. Najsigurnija kombinacija je šarena bluza i tamna suknja ili obrnuto. </p><h2>Samo okomite prugice</h2><p>Prugice mogu biti ženin najbolji i najgori neprijatelj, ovisno o tipu građe. Ako ste mršavica koja želi dodati kilograme, ogrnite se vodoravnim prugama. U suprotnom, držite se samo okomitih. </p><p><em><strong>Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/vage-zele-da-se-divite-njihovom-tijelu-bik-nece-rijeci-vec-akciju-694586" target="_blank">Vage žele da se divite njihovom tijelu, Bik neće riječi već akciju</a></strong></em></p>