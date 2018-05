Trikovi profesionalaca za lijepu vjenčanu frizuru i make-up...

Možete koristiti usluge profesionalnog vizažiste, no možete se uljepšati i sami. Ako je mogla Kate Middleton prilikom ulaska u kraljevsku obitelj, možemo i mi.

Vizažistica Ena Čavlović koja svaki vikend uređuje mladenke, objasnila nam je koje su prednosti profesionalne šminke i kako se urediti bez pomoći profesionalca.

Max Factor Smokey Eye Drama Kit sjenilo, 74,90kn; LUV-FATALMUSE Liquid Matte Lipstick, 69,90 kn; Douglas Make Up My Glow Palette 89,90kn; MAC Next To Nothing Face Colour Medium 238,00kn; Nutri Gold Extraordinery Oil krema 75,90kn; Catrice Light Correcting Serum Primer 35,90kn

- Najvažnija stvar je da ne eksperimentirate na sam dan vjenčanja, već isprobate probni make-up dan ili dva ranije, kako biste bile sigurne u izgled i trajnost. Kao prvo, make-up mora biti dugotrajan i prikladan za fotografiranje i kameru, a to znači da je podloga jedan od glavnih faktora jer se sve kasnije veže na nju - upozorava Čavlović.

- Što se tiče stila, osobno prije pripreme uvijek zatražim fotku vjenčanice i frizure. No to u većini slučajeva nikada ne bude finalni make-up jer uglavnom šalju obrađene, nerealne slike modela koje imaju drugačije crte lica. Naravno da neće izgledati tako, ali ja volim vidjeti ideje, čisto da procijenim kakav mladenka voli stil i što joj se sviđa - objašnjava Čavlović.

L'Oreal Paris Color Riche Rouge Gold Obsession 93,90kn; Essence Butter Sticks Glossy Love 21,90kn; Essence Ultra Last Instant 19,90 kn; Max factor Calorie Curl Addict Mascara Black 79,90kn; Clinique pop Matte Rose Pop, 216kn

Objasnila je i cijeli proces profesionalnog šminkanja.

- Krenimo redom - prvo radim pripremu lica hidratantnom kremom koja ne smije biti previše vlažna. Kad se krema upije, stavljam primer za dugotrajnost šminke i izjednačavanje tena. Slijedi podloga: puder nanesite prstima, duže će trajati. Nakon pudera poželjno je posvijetliti područje ispod očiju laganim tapkanjem svjetlijim korektorom od početka nosa sve do jagodica. Na taj način “otvorit” ćete pogled i izgledati svježe. Za sjenilo birajte svijetle, nježne prozračne boje, predlažem zlatne nijanse. Ako želite jače trepavice, tu su one umjetne, praktične i dugotrajne. Što se rumenila tiče, slobodno ga nanesite malo jače nego inače, jer ćete na taj dan dobiti mnogo poljubaca u obraz. Za usne birajte mat olovke, one su idealne za svadbe. Dugo traju na usnama, čak i kad se puno ljubi, pije i jede. Prije slikanja možete nanijeti sjajilo samo na sredinu usana, izgledat će veće - objasnila je Čavlović

Foto: PR

Kako ćete kombinirati boju usana, ostaje na vama - mladenke nijansu ruža za usne obično prilagode haljini, buketu, cipelama ili laku za nokte...

Jedna od najvažnijih stvari za dugotrajnost šminke su fiksatori: to je finalna faza procesa. Kad je make-up gotov, posprejajte lice s 20-tak cm udaljenosti. Fiksatora ima i u drogerijama, koštaju oko 40-tak kuna. Kad ste fiksirali make-up, spremni ste za frizuru.

Frizerka Ana Kuštre ističe kako više nisu hit one ogromne frizure, već se i u vjenčanja uvukla prirodnost.

- Većina djevojaka svoj najvažniji dan želi provesti u udobnim haljinama, cipelama i frizuri. Najviše se nosi puštena kosa ili jednostavna dignuta frizura koja ovisi o vjenčanici i kvaliteti kose. Na otvorena leđa najbolje ide podignuta kosa jer će inače sakriti taj bitan detalj stylinga. No česte su želje i raspuštena kosa s romantičnim valovima. Haljine s visokim ovratnikom ili zatvorene do vrata najbolje će izgledati u kombinaciji s visokim repom ili zalizanom i jednostavnom punđom na vrhu glave - objašnjava Kuštre.

- Tanku kosu možemo pojačati umecima, produžiti je i progustiti. Polu-duga kosa je zanimljiva - često žele stilizirani under-cut, zalizan na jednoj strani, pletenicom uz glavu, s raspuštenom kosom na drugoj strani. S kraćim kosama nemamo toliko mogućnosti, no možemo se igrati smjerom kose ili jednostavno napraviti zalizani wet-look. Postojanost je jako bitna, stoga je važno dobro nalakirati kosu kako se styling usred vlažnog vremena ne bi raspao - detaljno je objasnila Kuštre.

- Ukrase u kosi posebno predlažem jednobojnim kosama, bez pramenova, radi dinamike, no, neka budu u stilu vjenčanice, jer ona je ovdje broj jedan. Kosa je ukras sama po sebi, no možemo je nadograditi - podsjeća Kuštre.