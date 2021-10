Većina ljudi želi se osjećati kao kod kuće, čak i kad su u najmu na par dana, no to je poseban izazov za one koji prostor iznajmljuju.

Stefanie Bloom, TikTokerica koja ima stavlja videe o trikovima za uređenje kuće, istaknula je nekoliko savjeta. Ona tvrdi da postoji niz načina na koje ćete urediti prostor i bez puno novaca.

Uvjerena je da je prenamjena i preuređenje namještaja jedan od najboljih trikova. Osobno je preuredila kauč i fotelje kad se uselila u novi stan, a radilo se o originalno starim komadima.

Bloom također daje prednost prostirkama jer unose boju i teksturu u prostor, a da pri tome ništa trajno ne mijenjaju. Ovi detalji idealni su i za iznajmljivače.

Dok uređuje svoj dom za iznajmljivanje, Bloom daje pažnju komadima, kukicama i tapetama koje je lako lijepiti i kasnije skinuti. Smatra da taj tip proizvoda, koji se lako aplicira i makne, iznajmljivačima daje puno kreativne slobode.

Također ističe kreiranje posebne atmosfere rasvjetnim tijelima. Osobno je zamijenila sjenila na lampama te dobila novu kreaciju.

- Ljudi bi se ljudi trebali usredotočiti na uređenje prostora za iznajmljivanje na način koji ih čini sretnima, te ih inspirira, a ne da ih plaše potencijalni problemi. Postoji način da se svi osjećaju kao kod kuće - rekla je Bloom, piše Insider.