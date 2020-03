'Troje djece mi ih je nosilo, idu u mašinu i zdravije su za bebe'

Platnene pelene za nas su čista ljubav. Nikad nisam koristila jednokratne pelene, ali vjerujem da platnene nisu kompliciranije od njih. Naprotiv. Ne moram ići u trgovinu često nego samo svoju kantu s pelenama trebam ubaciti u perilicu. Priča nam to Nehra Gadžo Kalac (33), odgojiteljica i mama troje djece, Katje (8), Lene (4) i Petra (19 mjeseci). Katja i Lena već su odrasle na platnenim pelenama, a sad ih koristi i maleni Petar.

- Već sam u prvoj trudnoći odlučila da ću koristiti platnene pelene. Mama me nazvala jedan dan i pitala me jesam čula za njih. Sasvim slučajno sam se odlučila za njih i to se pokazalo kao odličan izbor. Osim za okoliš, zdravije su za bebe, pogotovo za dječake jer su neka istraživanja pokazala da se testisi pregrijavaju u jednokratnim pelenama - kaže Nehra i dodaje kako je briga o pelenama jednostavna.

- Postoje dvije vrste čuvanja, u vodi ili na suhom. Nama se pokazalo da je metoda čuvanja na suhom puno bolja. Uprljane pelene treba prvo isprati vodom pa onda staviti u posebnu kantu za pelene. Bitno je da kanta nije hermetički zatvorena jer je onda veća mogućnost za stvaranje bakterija. Pelene se peru u perilici na 60 stupnjeva. Preporuka je da se ne koriste deterdženti s izbjeljivačima, odnosno da nema sulfata i bez omekšivača jer oni smanjuju moć upijanja. Ne preporučuje se ni glačanje jer se glačanjem zagladi vanjski materijal i onda one više ne upijaju dobro - ističe.

U platnenim pelenama djeca osjete da su mokra, ali to ne znači da ih treba odmah mijenjati.

- Bebama to ne smeta. U potpunosti se isto ponašamo prema platnenim kao i prema jednokratnim. Mi mame smo interno u jednoj grupi napravile mala istraživanja. Prijateljica je ljeti izmjerila temperaturu unutar jednokratne i pamučne pelene. Pokazalo se da je razlika tri-četiri stupnja u korist platnenih pelena, odnosno tri-četiri stupnja niža u platnenim nego u jednokratnim. Testirali smo i je li guza beba ujutro topla ili hladna kad skinemo platnene pelene i pokazalo se da je guza u potpunosti ostala topla – kaže Nehra.

Dolaze u univerzalnoj veličini s drukerima ili su “na čičak”. Također su izrađene od različitih materijala - pamuka, konoplje ili bambusa.

- Ja koristim platnene pelene ‘All in two’. To je pelena koja se sastoji od dva dijela, vanjskih zaštitnih gaćica i upijajućih uložaka koji se stavljaju u gaćice. Vanjske zaštitne gaćice ne moraju uvijek odmah ići na pranje nego, ako nisu uprljane, izvadi se uložak, koji se stavlja odmah na pranje, a gaćice se stave na sušenje i poslije se ponovno mogu koristiti s drugim uloškom ili tetra pelenama. Noću koristimo moderne platnene bambus pelene jer puno bolje upijaju i koža reagira bolje na materijal. Obavezno se stavljaju i zaštitne gaćice na pelenu kao dodatna zaštita. Za početak bih preporučila da imate 25 tetra pelena, pet modernih platnenih pelena i pet zaštitnih gaćica - objasnila je Nehra, koja za platnene pelene ne upotrebljava ni kremu ni vlažne maramice.

- Koristim samo običnu vodu ili platnene blazinice. Ako se guza zacrveni, onda namažem kremom. Također, ni alergije nikad nisam primijetila ni kod jednog djeteta. Neke mame se znaju žaliti na neugodan miris, ali mi još, čak ni zimi, nismo ništa osjetili, ali i ako osjetite neugodan miris, kantu s pelenama možete staviti na balkon - kaže i dodaje da su platnene pelene dobro prihvaćene i od njihovih odgojiteljica u vrtiću.

- Ima jako puno slučajeva u kojima su roditelji morali ‘pokleknuti’ i prijeći na jednokratne jer neke odgojiteljice ne prihvaćaju platnene pelene uglavnom jer su im još nepoznate. Mi nismo imali problema s tim. Nakon takvih napisa mama išla sam izravno provjeriti s medicinskom sestrom u našem vrtiću i ona nam je potvrdila da zakonom nije propisano koja vrsta pelena mora biti, ali je važno iskorištene pelene staviti u vodonepropusnu vreću.

Platnene pelene mogu se naručiti preko raznih web shopova, ali i postoje tete šivalice. Tetra pelene možete kupiti i u raznim prodavaonicama. Cijena jedne platnene pelene obično je oko 100 kuna, a u konačnici su isplativije od jednokratnih. Vjeruje se da se djeca u njima i prije odviknu od pelena.i one ne sadrže kemikalije za upijanje tekućine i u njima koža diše.

- Vrlo su kvalitetne i, kad ih kupite, mogu trajati više godina. Katja i Lena još imaju svoje prve pelene i čuvamo ih za uspomenu. Mi ih stvarno volimo. Što zbog materijala, što zbog šarenila. Još nismo naišli ni na jednu prepreku - rekla je za kraj.

