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Troje je umrlo od uzbuđenja, a stotine ostale bez novčanika

Piše Ana Vukašinović,
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Troje je umrlo od uzbuđenja, a stotine ostale bez novčanika
Foto: Davor Visnjic/ PIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Papa Ivan Pavao II 1979. godine poljubio je irsko tlo, a vjetar mu prebacio tuniku preko glave

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Posjet pape Ivana Pavla II. Irskoj krajem rujna 1979. okupio je mnoštvo vjernika, ali iza velikog događaja ostale su i neobične, pa i tragične priče. Kako je 2. listopada 1979. pisao Večernji list, troje ljudi preminulo je od srčanog udara, navodno od uzbuđenja nakon što su ugledali Papu.

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