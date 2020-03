Troje ulaze u policijsku postaju, priznaju ubojstvo. Tko je kriv?

Nakon ubojstva uglednog reformatora Edwarda Hamiltona, koji se bacio na istraživanje korumpiranih policajaca, u pomoć policijskim snagama dolazi privatni detektiv David Carroll, kojega čeka neobičan slučaj. Čak troje ljudi, kao na traci, dolazi u policijsku postaju neposredno nakon saznanja o ubojstvu kako bi se predali i priznali krivnju za zločin. Neki donose i oružje.

Riječ je o mladom paru i starijem čovjeku koji je žrtvu desetljećima proganjao zbog posla u koji je ušao s njim i sve izgubio. No to nije jedina stvar koja slučaj čini jedinstvenim, šest sekundi tame tijekom pucnjave još više komplicira pronalazak krivca... Octavus Roy Cohen klasičnim detektivskim romanom “Šest sekundi tame”, napisanim 1918. godine, vodi čitatelja iz misterija u misterij.

Octavus Roy Cohen je jedan od prvih autora koji se je ozbiljno posvetio privatnim detektivima. Po njegovim romanima snimani su filmovi, rađene kazališne predstave... I “Šest sekundi tame” odlično bi funkcionirao kao kazališna predstava. Radnja se odvija brzo, likovi su dosta plošni i autor njihove karaktere predstavlja u nekoliko rečenica. Nema ni predubokog ulaženja u odnose glavnih junaka, čiji su opisi podosta arhaični. No riječ je o krimiću s nizom sumnjivaca od kojih, neuobičajeno, većina tvrdi da su počinili ubojstvo.

Naravno, oštroumni i smireni detektiv uvijek je korak ispred policajaca i čitatelja. Svaka sitnica i svaki postupak svih uključenih u slučaj imaju svoje značenje, pa tako i šest sekundi mraka... Ali analitički um privatnog detektiva Davida Carolla slijedi pravila zanata. Caroll nije poput kolega Philipa Marlowea ili Sama Spadea koji dobivaju, ali i dijele batine, na koje pucaju, a oni uzvraćaju mecima, na putu do rješenja slučaja. Riječ je o vižljastom tipu koji ima blago, gotovo dječačko lice i prodorne oči. On proučava fizičke dokaze, propituje motive osumnjičenika, analizira iskaze svih osumnjičenih i svjedoka te dedukcijom dolazi do jedinog mogućeg rješenja. Naravno, neočekivanog.

Od 1917. godine do smrti 1959. godine Octavus Roy Cohen izdao je 56 knjiga. U nekoliko njih glavni junak bio je privatni detektiv Carroll. Također je stvorio i nekoliko drugih privatnih detektiva.

